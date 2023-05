Fire TV Stick 4K con sconti fino al 50%! Rendi più smart la tua TV!

Anche oggi, mercoledì 31 maggio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare le Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max , che attualmente potete portarvi a casa, rispettivamente a soli 34,99€, con uno sconto del 50%, e a soli 42,99€, con uno sconto del 43%.

Fire TV Stick 4K è una piccola chiavetta che si collega alla porta HDMI del televisore, trasformandolo in una smart TV, con la quale è possibile accedere a un'ampia varietà di contenuti, tra cui film, serie TV, musica e giochi.

Una delle caratteristiche più importanti della Fire TV Stick 4K è il supporto per la risoluzione 4K Ultra HD, che offre immagini incredibilmente dettagliate e nitide. Inoltre, supporta anche le tecnologie Dolby Vision, HDR, e HDR10+, che migliorano ulteriormente la qualità dell'immagine.

Un altro punto forte della Fire TV Stick 4K è l'assistente vocale integrato di Amazon, Alexa, tramite la quale è possibile controllare il dispositivo usando solo la voce, rendendo l'esperienza di utilizzo molto più fluida e intuitiva.

Rispetto alla normale Fire TV Stick 4K, la versione "Max" del dispositivo può contare sul 40% di potenza in più, che consente di avviare più velocemente le applicazioni e navigare all'interno di esse.

