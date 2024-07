Final Fantasy X compie 23 anni

Ci sono giochi che hanno un fascino così grande da farti letteralmente comprare una console. Per me quel gioco fu Final Fantasy X con PlayStation 2 – al punto che ricordo di aver comprato la console in bundle con il titolo di casa Squaresoft.

Dalle nostre parti, però, il viaggio di Tidus e Yuna è arrivato qualche tempo dopo rispetto al debutto originale, che si concretizzò il 19 luglio 2001. Questo significa che Final Fantasy X compie oggi 23 anni. In Europa, invece, esordì il 24 maggio 2002.

Diretto da Yoshinori Kitase, scritto fa Kazushige Nojima, illustrato da Tetsuya Nomura e musicato da Nobuo Uematsu, Final Fantasy X è ancora oggi uno degli episodi più amati della saga ruolistica e fu il primo ad essere doppiato, con i protagonisti che prendevano davvero vita durante le sequenze narrativa.

La vicenda di Final Fantasy X ci metteva nei panni di Tidus, un giocatore professionista di Blitzball per la squadra degli Zanarkand Abes.

Quando la sua città veniva attaccata da un'enorme creatura conosciuta come Sin, Tidus si ritrovava in un continente chiamato Spira, dove gli veniva spiegato che la sua città era stata distrutta in realtà... mille anni prima.

Nel tentativo di capire cosa fosse successo, Tidus si trovava coinvolto nel pellegrinaggio di Yuna, una giovane che partiva dalla piccola isola di Besaid a girare il mondo in preghiera, accompagnata dai suoi guardiani e destinata ad affrontare Sin per provare a portare a Spira un po' di pace.

Il combat system del gioco, ovviamente a turni, era fondato sul CTB e permetteva di gestire gli scontri tatticamente, prevedendo i turni dei nemici. Inoltre, permetteva anche di cambiare i membri del party in tempo reale.

Lo sviluppo dei personaggi era invece affidato alla sferografia, un sistema in cui si spendevano punti su una mappa, come in una sorta di gioco da tavolo a caselle, per ottenere abilità e miglioramenti alle statistiche.

Anche Square Enix ha deciso di celebrare questo anniversario, con una citazione sulla quale non vi faremo spoiler, ma che mi smuoverà il cuore:

«'Se dovessimo separarci, tu fischia. Arriverò di corsa, te lo prometto'. Sono passati 23 anni dalla prima volta che abbiamo sentito la promessa di Yuna in Final Fantasy X. Qual è il vostro momento più indimenticabile da questo gioco incredibile?»

Nel complesso, si parla di un'esperienza straordinaria, ancora oggi ricordata da molti come l'ultimo capolavoro dell'epoca classica di Final Fantasy. Ebbe anche la re-release di alcune versioni in alta definizione, che includevano anche il discusso sequel Final Fantasy X-2.

Buon compleanno Final Fantasy X, per i tuoi 23 anni portati benissimo!