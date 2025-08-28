La versione di Final Fantasy VII Remake Intergrade per Nintendo Switch 2 ha creato un piccolo caso di confusione tecnica durante il Gamescom 2025, con informazioni contrastanti sui frame rate che hanno alimentato speculazioni tra i fan.

Il titolo di Square Enix, che promette di portare la reimaginazione moderna di uno dei JRPG più celebrati di sempre sulla nuova console Nintendo, si è trovato al centro di un malinteso che ha richiesto un chiarimento ufficiale da parte della casa editrice giapponese.

Inizialmente, durante la fiera tedesca, un membro dello staff presente al booth di Final Fantasy aveva dichiarato a Nintendo Life che la demo girava a 40 fotogrammi al secondo, ma Square Enix è intervenuta rapidamente per correggere il tiro, specificando che il titolo funziona effettivamente a "30 fotogrammi al secondo", il tutto con stabilità e senza cali di frame rate.

Una correzione ufficiale che, come ci segnala GoNintendo, è arrivata solo nelle scorse ore, dissipando non solo ogni dubbio sulle specifiche tecniche del porting, ma confermando che l'esperienza portatile su Switch 2 dovrebbe rivelarsi particolarmente impressionante.

Ovviamente saremo ben lontani dalla componente grafica ammirata in Final Fantasy VII Rebirth (che trovate su Amazon) e sarà necessario qualche piccolo sacrificio in termini di risoluzione, ma a giudicare dalle prime impressioni emerse online Square Enix sembra aver trovato il compromesso perfetto per i giocatori.

Ricordiamo che Final Fantasy VII Remake Intergrade per Switch 2 includerà l'episodio aggiuntivo INTERmission, offrendo così un pacchetto completo dell'esperienza. Il titolo si presenta dunque come un'esperienza standalone, progettata specificamente per soddisfare i giocatori di ruolo alla ricerca di una narrazione coinvolgente e di un cast di personaggi memorabili.

Al momento Square Enix non ha ancora rivelato quando Final Fantasy VII Remake Intergrade arriverà su Nintendo Switch 2: la demo presentata alla fiera ha permesso ai visitatori di provare in anteprima il gioco, ma i dettagli sulla finestra di lancio rimangono avvolti nel mistero. Vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.