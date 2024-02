Final Fantasy VII Remake, l'ultima patch ha cambiato il finale

Nelle scorse ore è stata pubblicata a sorpresa una nuova patch di Final Fantasy VII Remake, che rappresenta probabilmente anche l'ultimo aggiornamento prima dell'uscita del secondo capitolo della trilogia.

L'intenzione sembra infatti essere quella di allineare meglio il primo capitolo con Final Fantasy VII Rebirth (potete prenotarlo su Amazon), come sembra evidente dalle prime modifiche nascoste.

In seguito alla pubblicazione della patch vi avevamo per esempio svelato uno dei piccoli cambiamenti emersi, con gli abiti di Tifa nel flashback di Nibelheim che adesso corrispondono a come compaiono nell'imminente esclusiva PS5.

Ma in questi istanti è emerso anche un ulteriore cambiamento nascosto: come riportato da TheGamer, Square Enix ha infatti ritenuto opportuno fare anche una piccola modifica al finale di Final Fantasy VII Remake. Ovviamente, da questo momento seguiranno spoiler sulla conclusione della prima parte della trilogia.

La prima segnalazione al riguardo è arrivata sul forum ResetEra: gli utenti hanno infatti scoperto che è stata cambiata l'ultima frase pronunciata da Aerith prima della conclusione dell'avventura.

Inizialmente sottolineava infatti che le mancava il cielo d'acciaio, mentre adesso con il nuovo aggiornamento la sua frase è stata modificata per farle sottolineare quanto non le piaccia il nuovo cielo.

Fondamentalmente, il significato resta sempre quello, ma Square Enix deve aver ritenuto necessario utilizzare una traduzione più letterale: potete vedere il "nuovo" finale nel video allegato qui di seguito.

Il sospetto di molti fan è che questa frase sia stata cambiata per uniformare meglio Final Fantasy VII Remake con gli eventi narrati nel prequel Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, dato che anche nell'avventura con Zack Fair protagonista veniva mostrata una Aerith spaventata dal cielo.

Si tratta in ogni caso di una strategia curiosa e che, con molta probabilità, avrà qualcosa a che fare con i piani per la nuova trilogia di Final Fantasy VII: se non con Rebirth, potrebbe essere un riferimento per la misteriosa terza parte. Che, a tal proposito, sta già muovendo i suoi primi passi.

Ricordiamo che tra pochi giorni sarà ufficialmente disponibile Final Fantasy VII Rebirth: nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che si tratta di un gioco solidissimo e un'ottima base per il futuro della saga, nonostante alcune scelte narrative controverse.