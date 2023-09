Final Fantasy VII Rebirth si mostra di nuovo, a sorpresa

Alcuni giorni fa Square Enix e Sony hanno mostrato Final Fantasy VII Rebirth in occasione dello State of Play del 14 settembre, ma a quanto pare le sorprese non sono finite.

Il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l'edizione Intergrade a prezzo basso su Amazon) proseguirà infatti la storia di Cloud e dei suoi amici.

L'ultimo video rilasciato alcuni giorni fa ha mostrato il gioco in azione, lasciando tutti piacevolmente colpiti.

Ora, dopo che Square ha confermato purtroppo una "brutta" notizia relativa al personaggio di Vincent, arriva ora a sorpresa un lungo video di circa 19 minuti del gioco.

Il video, per gentile concessione di GameInformer, mostra un bel po' di gameplay del gioco, mettendo in risalto alcune delle sue caratteristiche principali (via Wccftech).

Questo filmato mostra Sephiroth, Cloud e Tifa sul monte Nibel, vicino al villaggio di Nibelheim, oltre a mettere in luce le abilità del villain e Cloud mentre combattono il Guardiano della Materia.

Oltre alla battaglia sul monte Nibel, il video mostra la guida dei Chocobo, alcuni dettagli su Yuffie e alcuni combattimenti di Red XIII ricchi di azione.

Si tratta di un video di gioco sorprendente che non può non fare venire un brivido lungo la schiena di chi ha giocato l'originale del 1997 (ma anche chi ha avuto modo di giocare solo il Remake uscito pochi anni fa).

Come saprete, inoltre, proprio Sephiroth sarà completamente giocabile in Final Fantasy VII Rebirth.

Ma non è tutto: se volete saperne di più sul gioco, abbiamo da poco avuto modo di provarlo con le nostre mani, facendoci un'idea di ciò che ci aspetta: leggete la nostra anteprima.