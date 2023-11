Final Fantasy VII Rebirth potrebbe contenere anche un cortometraggio

Final Fantasy VII Rebirth continua a far parlare di sé, tra conferme e indiscrezioni, e tra quest'ultime c'è il fatto che il gioco potrebbe avere un filmato di 17 minuti dedicato alla saga di Final Fantasy VII.

Il prossimo capitolo della saga remake si prepara quindi a fornire sempre più contenuti ai giocatori, vecchi e nuovi.

Un gioco che promette di stravolgere la narrazione che i fan di Final Fantasy VII conoscono bene, mettendo anche al centro della scena personaggi come Sephiroth che saranno protagonisti.

E, per chi non conosce poco o nulla della saga, oppure vuole cominciare a scoprire i remake da Rebirth, pare che Square Enix abbia pensato ad un cortometraggio riassuntivo.

Come riporta Eurogamer, pare che Final Fantasy VII Rebirth conterrà un filmato in CGI da 17 minuti che riassume le vicende dell'episodio precedente.

Dalle analisi di un forum dei fan, il produttore Yoshinori Kitase ha menzionato in un'intervista che un certo segmento del trailer di Rebirth è stato effettivamente preso da questa sequenza in CGI, che sarà disponibile per la visione in qualsiasi momento.

Effettivamente, come sottolineato da una content creator focalizzata sulla saga di Final Fantasy, il frammento di filmato in questione viene proprio da Remake:

Non c'è ancora una conferma ufficiale per l'esistenza di questo cortometraggio riassuntivo ma, in passato, Square Enix aveva già specificato che le persone avrebbero potuto approcciare Final Fantasy VII Rebirth senza problemi.

A giugno, infatti, lo sviluppatore aveva detto in una serie di post di aver "fatto dei preparativi" per fare in modo che Rebirth sia godibile anche come videogioco a sé stante:

Forse è anche per questo cortometraggio riassuntivo che il director di Final Fantasy VII Rebirth ha dichiarato che il gioco è perfetto anche per i neofiti della saga di Final Fantasy? Non ci resta che aspettare per vederlo in prima persona, come sempre.