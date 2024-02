Final Fantasy VII Rebirth, PS Store conferma la demo gratis in arrivo

Nella nottata odierna potremo scoprire un approfondimento speciale su Final Fantasy VII Rebirth, grazie al nuovo evento State of Play dedicato all'esclusiva di Square Enix.

Il secondo capitolo della trilogia (che potete prenotare su Amazon) uscirà infatti alla fine di febbraio, ma nelle prossime ore avremo la possibilità di provarlo gratis.

Avevamo infatti già anticipato che, con buona probabilità, nello State of Play sarà annunciato anche il lancio di un'apposita demo gratuita, ma adesso un leak di PlayStation Store sembra averlo confermato una volta per tutte.

Come segnalato infatti da Wario64 su X, lo store digitale per le console PlayStation sembra aver caricato per errore il trailer di lancio della demo di Final Fantasy VII Rebirth, al punto che si conclude dicendo che è già disponibile: potete visualizzarlo nel post che allegheremo qui di seguito.

Chiariamo ovviamente fin da subito che la demo non può ancora essere scaricata e, con molta probabilità, sarà resa disponibile solo dopo la fine del nuovo State of Play.

Il link per il download che veniva fornito nella pagina dedicata pare rimandasse semplicemente alla pagina della versione classica di Final Fantasy VII, lasciando intendere che il trailer è andato online in anticipo per un errore di programmazione.

A questo punto sembra dunque solo una questione di tempo prima che Sony e Square Enix rendano disponibile per il download la versione gratuita, che stando a quanto narrato nel trailer ci porterà a scoprire l'episodio Nibelheim nei panni di Cloud o Sephiroth.

Chiaramente vi invitiamo ad attendere lo State of Play per scoprire se sarà davvero uno "shadowdrop", come ormai sembrerebbe evidente, ma nel dubbio sarà meglio che iniziate a preparare un po' di spazio sulle vostre PS5. Vi terremo ovviamente informati sulle nostre pagine con ulteriori novità.

L'evento previsto per questa nottata dovrebbe approfondire maggiormente il gameplay e la storia, che stando all'interprete di Tifa dovrebbe riservare colpi di scena e anche un po' di fan service.