Final Fantasy, la serie TV live-action è "morta"

Pur essendo "solo" un MMORPG, Final Fantasy XIV è stato sempre lodato per la sua narrativa, tanto che il gioco stava per diventare una serie TV.

Il titolo (che trovate su Amazon) ha rappresentato un'ampliamento notevole della lore di Final Fantasy, che male non è.

Del resto, la narrativa di Final Fantasy XIV è ad oggi molto complessa e piena di eventi, tanto che per Yoshida è come un show televisivo.

A tal proposito, come riportato anche da TechRaptor, nel 2019 Sony Pictures Television e la società di produzione Hivemind avevano annunciato un accordo con Square Enix per la creazione di una serie televisiva live-action ambientata proprio nel mondo di Final Fantasy XIV.

Oggi, apprendiamo che il progetto è "morto", come ha rivelato il suo produttore esecutivo Dinesh Shamdasani, il quale ha risposto sul suo account X/Twitter a una domanda dell'utente Kevin_Satron.

Shamdasani afferma che le dimensioni e la scala necessarie per creare lo show televisivo in modo adeguato si sono rivelate eccessive per qualsiasi partner, incluso Amazon Studios.

«Il progetto è morto. Abbiamo fatto girare una fantastica sceneggiatura pilota di Ben Lustig e Jake Thornton insieme a un piano multi-stagione che hanno costruito con i nostri showrunner, ma sono stati rifiutati su tutta la linea. Le dimensioni e la scala necessarie per farlo bene si sono rivelate eccessive per chiunque volesse rischiare. Amazon si è avvicinata di più.»

La serie avrebbe dovuto raccontare una storia originale ambientata nel mondo di Eorzea, abbracciando «l'audace sensibilità di genere della venerata e longeva serie Final Fantasy, esplorando la lotta tra magia e tecnologia nel tentativo di portare la pace in una terra in conflitto».

Anche se i fan di Final Fantasy XIV non avranno quindi una nuova serie TV, potranno presto esplorare un nuovo continente nella prossima espansione, ossia Dawntrail.

Final Fantasy XIV è disponibile su PS5, PS4, PC e Mac, mentre un porting per Xbox Series X|S sarà lanciato questa primavera con una open beta che inizierà a febbraio. Il gioco ha avuto comunque un grande successo, avendo recentemente superato i 30 milioni di account registrati.