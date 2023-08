FIFA 23, nuovo aggiornamento (aspettando EA Sports FC 24)

Electronic Arts ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per FIFA 23, nonostante il suo "erede", ossia EA Sports FC 24, sia in dirittura d'arrivo.

La notizia di una nuova patch a poche settimane di distanza dal nuovo simulatore (potete prenotarlo su Amazon) è emblematica di quanto il gioco sia popolare.

Considerando infatti che FIFA 23 ancora oggi finisce in testa alle classifiche e continua a vendere dozzine di copie, la cosa non sorprende più di tanto.

Come riportato anche da PSU, infatti, EA Sports ha pubblicato le note della patch dell'aggiornamento 1.22 di FIFA 23.

Quest'ultimo update apporta ulteriori correzioni a varie sezioni del gioco, tra cui Ultimate Team e la modalità Carriera. Eccole, poco sotto:

FIFA Ultimate Team

Risolti i seguenti problemi:

Alcuni tifosi e bandiere non venivano visualizzati nello stadio.

Pro Club x VOLTA FOOTBALL

È stato risolto il seguente problema:

A volte, in VOLTA FOOTBALL, le impostazioni del controller potevano essere erroneamente riportate ai valori predefiniti.

[Solo per PC] In VOLTA FOOTBALL, nel VOLTA Shop erano presenti denominazioni errate dei pulsanti.

Modalità Carriera

È stato risolto il seguente problema:

A volte, i giocatori infortunati potevano essere erroneamente disponibili come giocatori di riserva per le squadre nazionali nella Carriera Manager.

Generale, audio e video

Sono state apportate le seguenti modifiche:

Aggiornati alcuni scarpini, guanti, kit, tifi e aree VIP.

Aggiornato il modello della giocatrice Nouhalia Benzina per includere il suo copricapo.

In EA Social, aggiunta la possibilità di passare dallo stato Online a quello Offline.

Se siete curiosi di saperne di più sul "nuovo FIFA", abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima per voi EA Sports FC 24: ecco le nostre prime impressioni.

Ma non è tutto: la federazione calcistica FIFA non ha però alcuna intenzione di abbandonare i videogiochi, visto che ha da poco alzato il sipario su una nuova produzione gratuita (anche se non è esattamente quello che vi potreste aspettare).