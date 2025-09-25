Il mondo degli sparatutto cooperativi si arricchisce di una proposta interessante con l'aggiornamento "Breakpoint" per FBC: Firebreak, il titolo di Remedy Entertainment che trasporta i giocatori nell'universo narrativo di Control. Disponibile dal 29 settembre, questo primo grande aggiornamento gratuito ridefinisce completamente l'esperienza di gioco, trasformando quello che era un semplice shooter cooperativo in qualcosa che assomiglia molto di più a un simulatore di primo soccorso paranormale. L'obiettivo dichiarato degli sviluppatori è chiaro: rendere i giocatori dei veri primi soccorritori in un mondo dove il soprannaturale è all'ordine del giorno.

La novità più significativa dell'aggiornamento è l'introduzione del Crisis Board, un sistema che sostituisce completamente il vecchio Job Board e che promette di rendere ogni sessione di gioco unica e imprevedibile. Quattro-sei crisi globali rimangono attive contemporaneamente, spaziando da missioni complete a incarichi più brevi o corrotti, ciascuno con ricompense, obiettivi e durata randomizzati. Il sistema si aggiorna ogni 30 minuti, garantendo un flusso costante di nuove sfide.

Particolarmente interessante è la funzione Quick Reinforce, che permette ai giocatori di unirsi a squadre già impegnate in missioni attive per fornire supporto immediato. Le zone 1-2 beneficiano di requisiti semplificati e occasionalmente presentano obiettivi alternativi per aumentare la varietà dell'esperienza.

Il bestiario di FBC: Firebreak si espande con cinque nuovi nemici, tra cui spiccano le creature legate alla nuova crisi Outbreak. Ambientata nel Research Sector, questa missione inedita presenta un'infestazione di muffa che genera condizioni ambientali pericolose e nemici esclusivi come il Mold Walker e il Mold Turret. Gli sviluppatori hanno anche introdotto tre nuove minacce Hiss: il Corrupted Ranger nelle sue varianti terrestre e aerea, e il temibile Demolition Expert.

Le condizioni ambientali dannose sono state completamente riprogettate per essere più leggibili visivamente e, soprattutto, non si diffondono più tra i compagni di squadra, eliminando il frustrante ciclo di contagi che caratterizzava le versioni precedenti.

L'economia di gioco ha subito una trasformazione radicale che semplifica notevolmente l'esperienza per i nuovi arrivati. Ogni arma ed equipaggiamento è completamente potenziato dal momento dello sblocco, eliminando la necessità di upgrade costanti. I giocatori accedono all'intero Crisis Kit dal livello 1, con Altered Augments e Improvised Devices già disponibili.

Il sistema di personalizzazione si arricchisce con 27 Gun Mods che permettono di adattare l'arsenale alle esigenze tattiche del team. Tre nuove armi pesanti (fucile semiautomatico, fucile a canne mozze, cannone rotante) e altrettante granate inedite (congelamento, cura, Black Rock) ampliano le opzioni strategiche disponibili.

Remedy Entertainment ha delineato una roadmap ambiziosa per FBC: Firebreak, con "Breakpoint" che rappresenta solo l'inizio del percorso. Per fine novembre 2025 è previsto l'aggiornamento "Rogue Protocol", che introdurrà una modalità di gioco completamente nuova insieme alla chat vocale cross-platform. Un ulteriore aggiornamento maggiore è pianificato per marzo 2026, anche se i dettagli rimangono ancora riservati.