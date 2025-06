Da qualche giorno Mario Kart World sta infiammando le giornate dei possessori di Nintendo Switch 2 che, probabilmente, non hanno trovato uno degli easter egg più nostalgici che ci sono.

Come ogni episodio della serie c'è anche in questo caso la possibilità di sbloccare la modalità speculare, in cui il mondo e i percorsi vengono letteralmente specchiati, ma il modo in cui questa modalità si deve sbloccare è decisamente particolare.

La modalità può essere attivata durante l'esplorazione nella modalità di guida libera, in una maniera che farà venire una piccola stretta al cuore dolce a chi ha giocato Super Mario 64 nella vita.

Come potete vedere da questa condivisione su X, per accedere alla versione ribaltata del mondo di gioco, i giocatori devono dirigersi verso il castello della Principessa Peach, situato al centro della mappa, e tuffarsi direttamente nella vetrata colorata che raffigura la sovrana del Regno dei Funghi.

Sì, proprio come accadeva in Super Mario 64 e le miriadi di quadri che permettevano di accedere ad altrettanti mondi.

L'effetto visivo replica fedelmente le transizioni che hanno reso celebre Super Mario 64, creando un ponte nostalgico tra due generazioni di giocatori. Forse anche tre.

Tuttavia, questa funzionalità nascosta non è immediatamente accessibile a tutti i giocatori. Per poter attivare la modalità specchio nell'esplorazione libera, è necessario aver prima completato specifici obiettivi nelle modalità competitive del gioco. Tra questi c'è il completamento delle Coppe del Gran Premio e del Knockout Tour, oltre ad alcuni parametri aggiuntivi che il gioco verifica prima di permettere l'accesso al segreto.

Questo è uno dei motivi per cui l'open world di Mario Kart World vale la pena di essere vissuto, e sta conquistando i giocatori (nonostante non sia un vero open world).

Ne parliamo anche nella mia recensione del gioco di esordio di Nintendo Switch 2, che trovate a questo indirizzo.