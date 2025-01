PlayStation Plus, ecco i giochi gratis di gennaio 2025

Con il 2024 ormai alle porte, Sony si sta ufficialmente preparando a inaugurare un nuovo anno di giochi riscattabili gratuitamente per gli utenti iscritti a PlayStation Plus.

Il servizio in abbonamento ha infatti svelato la line-up di gennaio 2025, con i primi 3 giochi gratuiti da riscattare per quest'anno.

L'annuncio è arrivato, come di consueto, tramite un post pubblicato sul PlayStation Blog ufficiale: di seguito trovate la lista completa dei titoli in arrivo su PlayStation Plus Essential.

PlayStation Plus: giochi gratis di gennaio 2025

Suicide Squad: Kill the Justice League | PS5

Need for Speed Hot Pursuit Remastered | PS4

The Stanley Parable: Ultra Deluxe | PS4, PS5

Il gioco di punta del mese è sicuramente lo sfortunato live service Suicide Squad, per il quale sarete in grado di provare gratuitamente tutti i contenuti principali rilasciati fino a questo momento.

Warner Bros. e Rocksteady hanno infatti annunciato che le novità termineranno ufficialmente proprio a partire da questo mese: si tratta dunque dell'occasione giusta per dare un'occhiata a questa produzione, a patto ovviamente di essere iscritti a PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon).

Le edizioni definitive di Need for Speed Hot Pursuit e The Stanley Parable sono comunque produzioni decisamente degne di nota, a cui varrà la pena di dare un'occhiata e che potrebbero riservare grandi sorprese per gli utenti interessati.

Come sempre, i nuovi giochi gratis mensili saranno disponibili a partire dal primo martedì del mese, che in questo caso corrisponde al 7 gennaio 2025.

Ciò significa che a partire da questa data non saranno più disponibili i giochi gratuiti di dicembre: se non li avete ancora riscattati, avete ancora pochi giorni per poterli aggiungere alla vostra collezione.

Bisogna comunque sottolineare che la community aveva dimostrato di non aver apprezzato particolarmente le proposte di dicembre: considerando che Suicide Squad è uno dei principali esponenti di questo mese, sarà interessante capire se le opinioni in merito cambieranno. Anche se chi vi scrive, onestamente, ha più di qualche dubbio in proposito.