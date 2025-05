La serie TV di Fallout andrà avanti più a lungo di quanto pensate

Sembra che la serie TV di Fallout sia destinata ad accompagnarci sul piccolo schermo molto più a lungo di quanto potevate immaginare: Prime Video avrebbe infatti già programmato archi narrativi particolarmente longevi per i suoi protagonisti.

Al momento è stata confermata in via ufficiale soltanto la seconda stagione — le cui riprese sono terminate proprio pochi giorni fa — ma se tutto andrà bene la serie televisiva si concluderà addirittura con la quinta stagione, se non addirittura con una sesta.

A svelarlo è stato direttamente Aaron Moten, l'attore che interpreta Maximus nello show televisivo, nel corso di un Q&A con i fan durante il Comic Con Liverpool (via TheGamer).

«Quando ho firmato per fare la serie, avevamo un punto di partenza e mi è stato dato il punto di arrivo. Quel finale non è cambiato, ma è un finale da Stagione 5 o Stagione 6. Abbiamo sempre saputo che ci saremmo presi il nostro tempo per sviluppare i personaggi».

Pare insomma che i protagonisti di Fallout avranno ancora tante storie da raccontare, prima di poter arrivare alla naturale conclusione dei loro archi narrativi che dovrebbe arrivare tra 5 o 6 stagioni.

È chiaro che finché non arriverà l'ufficialità da parte di Prime Video non possiamo sapere con assoluta certezza che sarà questa la durata della serie TV, ma visto l'enorme successo ottenuto dalla prima stagione non dubito che sia solo questione di tempo prima di assistere ai prossimi rinnovi.

Del resto, la serie televisiva ha contribuito ad aumentare notevolmente la popolarità di Fallout sul grande pubblico, portando a un incredibile boost delle vendite sui videogiochi.

Se anche la seconda stagione di Fallout dovesse essere apprezzata proprio come la prima, il futuro della serie televisiva di Prime Video sembrerebbe essere assicurato. E per tantissimi anni, a quanto pare.