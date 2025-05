La Stagione 2 di Fallout termina ufficialmente le riprese

Si avvicina sempre di più il momento di rivedere Fallout sui nostri schermi televisivi: la Stagione 2 ha infatti completato le riprese nelle scorse ore, entrando ufficialmente in fase di post-produzione.

Lucy, il Ghoul e Maximus a breve torneranno a farci compagnia sul piccolo schermo, anche se probabilmente toccherà attendere almeno il 2026 prima che la produzione possa considerarsi completa in ogni sua parte.

A dare per prima la notizia è stata Ella Purnell, l'attrice che interpreta Lucy e che, in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha confermato la lieta notizia a tutti i suoi fan (via GameSpot):

Pochi istanti dopo è arrivato l'annuncio anche dagli account ufficiali social della serie TV di Fallout, che mostrano Walton Goggins strapparsi di dosso il trucco del Ghoul dopo aver terminato le riprese della Stagione 2.

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale per la data d'uscita di Fallout Stagione 2 su Prime Video: se saremo fortunati potrebbe essere disponibile già nel corso della prossima primavera, anche se appare più probabile un debutto nel corso dell'estate 2026. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.

La serie TV ha riacceso notevolmente l'interesse per i videogiochi di Fallout, al punto da far diventare Fallout 4 e Fallout 76 (che trovate su Amazon) due dei titoli più giocati di sempre proprio quando è stato reso disponibile lo show di Prime Video.

Uno dei personaggi che ha affascinato maggiormente il pubblico è stato proprio il Ghoul di Walton Goggins, al punto che uno dei nuovi aggiornamenti di Fallout 76 ci permetterà per la prima volta di trasformarci negli inquietanti non-morti della serie.

Un aggiornamento che ha di fatto raddoppiato gli utenti attivi di questo capitolo e che, inevitabilmente, alimenterà discussioni su un loro possibile impiego anche nel futuro e lontanissimo Fallout 5.