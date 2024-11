La serie TV di Fallout ha reso «lo strambo mondo del gioco» più accessibile

Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha parlato del successo della serie TV di Fallout su Prime Video, sottolineando come abbia contribuito a rendere il gioco, noto per il suo stile "strambo", più accessibile a un pubblico più ampio.

La serie, basata sull'omonima saga di videogiochi di Bethesda Game Studios (che trovate su Amazon) è infatti piaciuta un bel po' a critica e pubblico.

Questo, in attesa ovviamente anche di Fallout Stagione 2, che nel cast avrà nientemeno che un "pezzo" di Mamma, ho perso l'aereo.

Durante un evento organizzato da Variety (via GameSpot), Spencer ha spiegato che questo è stato possibile grazie alla collaborazione creativa tra Jonathan Nolan, produttore esecutivo della serie, e Todd Howard, figura chiave di Bethesda.

«Era fondamentale instaurare fin da subito un rapporto di fiducia creativa,» ha dichiarato Spencer, «così che i nostri team potessero capire cosa portare al progetto in termini di ambientazione e umorismo surreale, ma anche lasciare che un altro talento prendesse le redini in un settore in cui non siamo esperti.»

Spencer ha aggiunto che ogni volta che si prova qualcosa di nuovo, è necessario che arricchisca quel mondo.

«Una delle cose che ho apprezzato di più della serie TV è stato proprio il modo in cui ha reso il mondo strambo del gioco più accessibile.»

Il riscontro è stato esplosivo: con oltre 100 milioni di spettatori, la serie di Fallout è diventata il secondo show più visto di Prime Video dopo Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Spencer, tuttavia, ha messo in chiaro che non dobbiamo aspettarci adattamenti televisivi per ogni singolo franchise di Microsoft.

«Non è necessario trasformare ogni proprietà in una serie o un film,» ha detto, «lo faremo solo se la partnership creativa è giusta e se riteniamo che possa elevare ciò che il franchise rappresenta.»

Microsoft, intanto, sta ancora lavorando con Netflix su una serie TV e un film di Gears of War, di cui sappiamo davvero poco.