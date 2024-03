Fallout serie TV: il nuovo trailer svela un bel po' di segreti

Un nuovo trailer per la serie TV Fallout di Prime Video, pubblicato in data odierna, ci dà la migliore visione della cupa storia post-apocalittica dello show e di tutte le cose che accadranno nello show.

L'adattamento televisivo - che non sarà ispirato direttamente a Fallout 4 (che trovate in versione GOTY su Amazon) - si pone l'obiettivo di non deludere i fan.

Già il primo trailer ufficiale, con tanto di doppiaggio in italiano, sembrava infatti avere tutte le carte in regola per farcela.

Via Polygon, il nuovo trailer ci offre anche un'idea più precisa di chi sia il Ghoul di Walton Goggins, sia prima che dopo l'apocalisse nucleare.

Il video rivela che il Ghoul era apparentemente un felice padre di famiglia prima che le bombe cadessero, e un astuto commerciante che vendeva spazio nei caveau in cui si rifugiavano i sopravvissuti.

Il Ghoul potrebbe anche essere una sorta di alleato scomodo per Lucy, l'allegra abitante del caveau di Ella Purnell che sta affrontando la dura realtà durante il suo viaggio attraverso le terre desolate di Los Angeles.

Nel nuovo trailer di Fallout, Lucy si confronta anche con Maximus (Aaron Moten), un giovane soldato della Confraternita d'Acciaio.

Come Lucy, anche a Maximus sembra non mancare l'ottimismo, ma il suo è incanalato verso la missione della Confraternita di portare la legge e l'ordine nella terra desolata.

Il trailer - che trovate poco sopra - offre anche il primo sguardo ai personaggi di Moldaver (Sarita Choudhury) e Ma June (Dale Dickey).

La serie TV di Fallout debutterà su Prime Video l'11 aprile prossimo, ossia un giorno prima di quanto annunciato in precedenza. Tutti gli episodi verranno distribuiti contemporaneamente.

