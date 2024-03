Fallout Serie TV, già si parla delle prossime stagioni

Il co-sceneggiatore di Fallout, Graham Wagner, afferma che ci sono molte altre cose che vogliono fare con la serie, il che significa che la probabilità di avere altre stagioni è alta.

La serie televisiva esplorerà ulteriormente i temi già visti nella serie videoludica (trovate l'edizione GOTY di Fallout 4 su Amazon).

Non rappresenterà un vero e proprio sequel: Todd Howard ha infatti chiarito che alcune scene non sono state girate proprio per narrare alcuni eventi nel "vero" Fallout 5.

«Ci sono pile e pile di cose che vogliamo fare», spiega Wagner alla rivista SFX nel nuovo numero (via GamesRadar).

E ancora: «Volevamo rallentare la nostra corsa e non fare tutto in otto episodi, perché stiamo parlando di migliaia di ore di gioco».

L'action-drama, basato sull'omonimo e popolarissimo franchise di videogiochi, si svolge in una versione post-apocalittica di Los Angeles, devastata da una guerra nucleare.

Ella Purnell interpreta Lucy, un'abitante del Vault che è costretta a tornare in superficie per la prima volta dopo il disastro.

Fallout di Amazon è stata creata da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner e sviluppata dai creatori di Westword Lisa Joy e Jonathan Nolan.

Il cast comprende Walton Goggins, Mike Doyle, Xelia Mendes-Jondes, Aaron Moten, Johnny Pemberton, Zach Cherry, Moises Arias e Kyle MacLachlan.

«Fallout, per molti versi, riguarda chi deve ricostruire il mondo, quale fazione e quale società deve ricostruire la società, perché poi sarà la loro società», continua Wagner.

«Pensiamo che il tema della famiglia sia abbastanza organico, perché l'elemento fondamentale della società è la famiglia. Speriamo che questi temi siano organici alla storia che stiamo raccontando».

La serie di Fallout uscirà in ogni caso l'11 aprile 2024. In attesa del debutto su Prime Video, la serie TV ha già svelato in anteprima la sua prima clip video ufficiale con il Ghoul di Walton Goggins.