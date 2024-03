La serie TV di Fallout svela la sua prima scena ufficiale

Manca ormai poco meno di un mese al debutto ufficiale della serie TV di Fallout su Prime Video — previsto per l'11 aprile — ma la produzione ha già deciso di mostrare in anteprima una delle primissime scene ufficiali dello show.

Dopo averci già mostrato diversi dettagli interessanti nel primo trailer ufficiale, questa volta gli autori hanno deciso di mostrarci quella che sembra essere il momento in cui faremo la conoscenza del misterioso Ghoul interpretato da Walton Goggins.

Advertisement

La serie televisiva esplorerà ulteriormente i temi già visti nella serie videoludica (trovate l'edizione GOTY di Fallout 4 su Amazon), anche se non rappresenterà un vero e proprio sequel: Todd Howard ha infatti chiarito che alcune scene non sono state girate proprio per narrare alcuni eventi nel "vero" Fallout 5.

E come i fan certamente sapranno, non sempre i Ghoul sono ben visti nella società post-apocalittica: la prima clip video ufficiale della serie TV di Fallout affronterà proprio questo tema, introducendoci il personaggio di Walton Goggins.

La scena in questione è stata svelata durante il Late Night with Seth Meyers, poco prima che entrasse in scena proprio l'attore per rispondere a una serie di domande: trovate la clip di circa 30 secondi all'inizio del video che allegheremo di seguito (via VGC).

La clip ci mostra una delle ambientazioni della serie TV Fallout, ma si concentra principalmente su una conversazione con un Ghoul con cui sembra sia meglio non scherzare.

Un inizio che sembra decisamente promettente per la serie, che ci auguriamo possa davvero rendere giustizia ai fan del franchise post-apocalittico di casa Bethesda: non ci resta che attendere l'11 aprile per scoprire se sarà davvero così.

Di sicuro gli autori non hanno nascosto la loro ambizione: non solo l'hanno paragonato spesso e volentieri a un Fallout 5 — nonostante le parole già citate di Todd Howard — ma hanno perfino voluto fare un confronto con la trilogia cinematografica di Batman.