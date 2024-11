Fallout New Vegas riceve un enorme DLC gratis dei fan

Un nuovo DLC creato dai fan per Fallout New Vegas è stato rilasciato dal modder ‘AutisticHarmonica’, intitolato Retribution 2.

Non è la prima volta che il gioco (che trovate anche nel catalogo di Game Pass Ultimate, in sconto su Amazon) è al centro di migliore messe in piedi dai fan.

Basti pensare che alcune settimane fa una mod di Fallout New Vegas ha migliorato notevolmente l'esperienza di gioco relativamente alla fisica e al realismo dei movimenti.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, questa nuova espansione, che si ispira alla modalità Bounties, è il seguito di Retribution – A Legion Quest Mod. Ma cosa ci riserva questo nuovo capitolo?

Retribution 2 porta i giocatori in un lungo viaggio attraverso il Mojave, dove dovranno eseguire gli ordini di Cesare e della sua Legione.

In questa mod, i giocatori potranno annientare tribù o catturare schiavi, affrontando numerose scelte che porteranno a conseguenze differenti.

Non mancano nuove armi, armature e perk, per arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco.

Un aspetto interessante di Retribution 2 è la presenza di linee vocali per quasi tutti i suoi PNG, un dettaglio che apprezziamo molto in mod di questa portata per Fallout 4 e Fallout New Vegas.

Al momento, solo due personaggi secondari non sono doppiati, ma il modder ha già annunciato che le loro voci verranno aggiunte in un prossimo aggiornamento.

In sintesi, si tratta di una mod di grande valore, di dimensioni simili a un DLC, che ogni fan di Fallout New Vegas dovrebbe assolutamente provare (se vi va, scaricatela gratis qui).

Purtroppo, però, non tutti i progetti dei fan vanno in porto: difatti, pochi giorni fa il promettente Project Mojave è stato cancellato.

Restando in tema, alcuni mesi fa il director di New Vegas è tornato a parlare del gioco in questione, svelandone vari retroscena davvero molto interessanti.