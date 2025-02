Fallout: New Vegas 2 si farà? Risponde John Gonzalez

Il ritorno di John Gonzalez, ex capo sceneggiatore di Fallout: New Vegas, in Obsidian Entertainment è stato accolto con entusiasmo dai fan.

Purtroppo, però, a quanto pare non c'è nulla che suggerisca che i sogni di milioni di appassionati del primo capitolo stiano per diventare realtà: Fallout: New Vegas 2 non è all'orizzonte.

Come riportato anche da Push Square, Gonzalez ha fatto chiarezza sulla questione direttamente su LinkedIn, precisando che la sua “casa” non si sta preparando a un sequel di uno dei titoli più amati della saga di Fallout.

L'autore ha infatti dichiarato, senza troppi complimenti: «No, [il mio ritorno] non è per Fallout: New Vegas 2.»

Questo ritorno di Gonzalez, a distanza di ben 14 anni dal suo addio ora come Creative Director, è una notizia comunque significativa.

Durante la sua lunga assenza, il talento narrativo dello scrittore ha guidato la direzione dei mondi ricchi di storie di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West. Due giochi che hanno lasciato una traccia negli open-world moderni, spingendo la narrazione videoludica verso vette notevoli.

Ma, come spesso accade nel mondo del game design, i sogni dei fan devono fare i conti con la realtà del business. E quella realtà, in questo caso, vede Obsidian alle prese con altre ambiziose produzioni.

Nel frattempo, Obsidian è impegnata a preparare il lancio di Avowed, previsto per il 18 febbraio, seguito da The Outer Worlds 2, già confermato anche per PS5.

Due titoli che stanno già facendo parlare di sé per le loro promesse narrative e mondi aperti, anche se nessuno di questi rispecchia direttamente l'atmosfera di Fallout: New Vegas.

Con l'acquisizione di Obsidian da parte di Microsoft nel 2018 e quella di Bethesda, proprietaria di Fallout, due colossi sotto l'ala di Xbox, è inevitabile che le voci su un nuovo capitolo di New Vegas si siano fatte più insistenti.

Ma a quanto pare, per ora è solo il desiderio di chi spera di rivedere uno degli RPG sci-fi più iconici di sempre.

La verità è che la politica del "mai dire mai" funziona perfettamente nel mondo dei videogiochi. In fondo, cosa sono i sogni di Fallout: New Vegas 2 se non un’altra prova che, talvolta, la passione per un videogioco va oltre la realtà economica e le scelte aziendali? Vero anche che tavolta sono anche i progetti dei fan a cadere, come questo che vi ho segnalato giorni fa.