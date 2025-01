Il più grande progetto dei fan per Fallout: New Vegas è morto

Dopo quattro anni di sviluppo, la promettente mod di Fallout: New Vegas ambientata in New Mexico, Fallout: Nuevo México, è stata ufficialmente cancellata.

L’annuncio è arrivato tramite Discord (via GamesRadar), dove il lead designer del progetto ha spiegato i motivi dietro questa difficile decisione, citando i costi e un carico di lavoro ormai insostenibile.

Svelato per la prima volta diversi anni fa, Fallout: Nuevo México era un ambizioso progetto fan-made che prometteva una nuova avventura su larga scala nel mondo di Fallout: New Vegas (che trovate su Amazon).

Tuttavia, il lead designer ha spiegato in un messaggio di non essere più in grado di portare avanti il tutto:

«Questo progetto è stato la mia passione, la mia ossessione e una parte enorme della mia vita per anni. Ho investito migliaia di ore, notti insonni e tanta dedizione. Ma, per quanto ami questo progetto, devo dare priorità alla mia salute mentale e affrontare la realtà.»

Con un team composto da meno di quattro persone, il lavoro richiesto per completare la mod si è rivelato insormontabile.

Oltre al tempo, anche i costi finanziari e personali sono stati un ostacolo insostenibile.

L’annuncio evidenzia quanto sia stato difficile rinunciare a un progetto che ha rappresentato anni di impegno e sacrificio. Il team ha lavorato instancabilmente per portare alla vita un nuovo mondo, incontrando lungo il cammino persone che sono diventate amici a lungo termine.

Tuttavia, come ha ammesso il designer: «Lasciare andare qualcosa in cui hai messo il cuore è doloroso, ma necessario. Continuare semplicemente non è più sostenibile per me e per tutti gli altri coinvolti, compresi i doppiatori.»



La cancellazione di Fallout: Nuevo México è una delusione per la community di fan di Fallout, che attendevano con ansia questa nuova esperienza.

Tuttavia, non tutto è perduto per gli appassionati di grandi mod: progetti come Fallout: London e Fallout: Miami stanno portando avanti la tradizione dei fan-made su larga scala, offrendo nuovi mondi, storie e personaggi.

Anche se questa avventura si è conclusa, quindi, il mondo di Fallout continua a evolversi grazie alla dedizione dei fan, sempre pronti a immaginare nuove storie e orizzonti. Senza contare anche la seconda stagione della serie Prime Video, ovviamente.