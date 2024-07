Fallout London è pronto per l'uscita, ma c'è un problema

Fallout London, l'ambiziosa e chiacchieratissima mod di Fallout 4 ambientata nella grigia città del Regno Unito, è a un passo dall'uscita e ora spetta a GOG poter dire se possiamo giocare a questo interessante lavoro, oppure no.

Mentre Fallout 4 (lo trovate su Amazon) è tornato clamorosamente di moda quest'anno grazie al successo della serie TV di Prime Video, di questa mod si parla da tanto tempo ed è ora di giocarla.

Advertisement

L'attesa dei fan è già stata lunghissima, ed è stata resa ancora maggiore dal recente rinvio che il team di modder ha deciso di applicare per non sovrapporsi con l'aggiornamento next-gen di Fallout 4, che inevitabilmente ha catalizzato l'attenzione di tutti.

Ma sembra che per Fallout London sia finalmente arrivato il momento di uscire, visto che già il team di sviluppo aveva lasciato intendere che i lavori fossero finiti e che mancava giusto una data di uscita.

E, come riporta Wccftech, deve essere scelta da GOG a questo punto.

Il team di sviluppo ha pubblicato una nota, di recente, spiegando di aver preparato molte build del gioco da mandare in approvazione a GOG:

«Ci sono state molte speculazioni riguardo alla nostra prossima uscita e volevamo aprire e chiarire le cose per i nostri principali sostenitori. La conclusione è che abbiamo inviato diverse build a GOG per i test di QA e stiamo aspettando il via libera finale. Una volta completato il processo di ricontrollo che Fallout London e il suo programma di installazione funzionino su tutte le macchine supportate, dovremmo essere a posto.»

«Può sembrare che non stia succedendo molto», ha dichiarato il team di sviluppo, ma la squadra sta lavorando dietro le quinte per rendere il lancio il migliore possibile per Fallout London.

Anche perché la mod sembra essere un produzione di grande fattura, grande quanto Fallout 4 più il DLC Far Harbor, con 53 missioni principali, 35 missioni secondarie, 25 missioni di fazione, 64 missioni varie, 16 missioni di gang ramificate, 7 compagni (5 dei quali sono interamente doppiati con relazioni dettagliate) livelli e le missioni dei compagni) e oltre 90.000 linee vocali registrate.

Un lavoro così buono che, nel tempo, anche la stessa Bethesda si è accorta della mod ed ha preso spunto da alcune cose create all'interno di Fallout London per i propri titoli.