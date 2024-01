Fallout, la serie TV parlerà del «casino in cui viviamo»

La serie TV di Fallout è uno dei tanti progetti extra-videoludici che espanderanno i grandi franchise del mondo del gaming al di fuori del loro mondo di appartenenza e, dalle prime informazione, dà la sensazione di essere uno dei progetti più interessanti in questo senso.

Il primo trailer in italiano (lo potete vedere qui) ci ha mostrato se non altro una grande fedeltà al franchise di Bethesda, nonché la volontà di mettere in piedi una serie TV con dei grandi valori produttivi.

Gli autori l'hanno descritta definendola come se fosse "Fallout 5" e, mentre sappiamo che verranno raccontate le origini dell'iconico Vault Boy, in queste ore il produttore Jonathan Nolan ha rilasciato delle nuove dichiarazioni in esclusiva a Empire.

Nolan ha descritto, nello specifico, cosa si potranno aspettare gli spettatori dalla serie TV di Fallout e, come accade nei giochi originali di Bethesda, ci sarà dello humor e delle considerazioni che si rispecchiano anche nel mondo reale.

Per Nolan, la serie TV di Fallout sarà un modo per vedere "cosa succede quando si esternalizza la sopravvivenza della razza umana", attraverso il filtro della finzione:

«Proprio come M*A*S*H riesce a parlare del Vietnam attraverso la lente della guerra di Corea, noi possiamo parlare del casino in cui viviamo adesso attraverso la lente di... "E se tutti semplicemente ci mettono le mani e distruggono il dannato mondo?"»

Prodotta da Amazon Prime Video e con la supervisione di Todd Howard in persona (director della serie per Bethesda Game Studios), Fallout esordirà il prossimo 12 aprile nel servizio di streaming. La vicenda, in questo caso, sarà ambientata duecento anni dopo le esplosioni nucleari che hanno polverizzato il mondo così come lo conosciamo.

