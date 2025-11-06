Il team CSEP ha recentemente pubblicato una corposa mod per Fallout 4 che promette di arricchire l'esperienza post-apocalittica con contenuti originali a sfondo horror. The Order of the Third Eye si presenta come un'espansione fan-made dalle dimensioni paragonabili a un DLC ufficiale, introducendo una quest inedita della durata di circa 30-40 minuti incentrata sulla lotta contro una setta mortale e misteriosa.

Per chi ha già completato più volte il titolo Bethesda o cerca semplicemente nuovi contenuti gratuiti, questa mod rappresenta un'aggiunta interessante al già ricco panorama delle modifiche community per il quarto capitolo della serie.

L'avventura prende il via nei pressi di Bunker Hill, dove i giocatori riceveranno automaticamente la quest avvicinandosi all'ingresso del dungeon principale. La mod adotta un'atmosfera dichiaratamente horror, distaccandosi dalle tonalità più action-oriented del gioco base per esplorare territori più inquietanti e claustrofobici. Gli sviluppatori hanno costruito quattro dungeon distinti, ciascuno accompagnato da tracce musicali originali pensate per enfatizzare l'atmosfera opprimente.

Sul fronte del loot e della personalizzazione del personaggio, The Order of the Third Eye introduce nuove vesti da cultista, armi inedite e nemici mai visti prima nel Commonwealth. La mod include anche doppiaggio di base e alcuni segreti nascosti che i completisti apprezzeranno sicuramente durante l'esplorazione.

L'equipaggiamento tematico permetterà ai giocatori di immergersi completamente nell'esperienza narrativa proposta, mentre le nuove tipologie di nemici richiederanno probabilmente approcci tattici differenti rispetto agli scontri standard del gioco.

Per chi volesse approfondire prima di scaricare, è disponibile un video walkthrough completo che mostra l'intera esperienza dall'inizio alla fine. La mod può essere scaricata gratuitamente attraverso i canali ufficiali del CSEP Team e si aggiunge alla già sterminata libreria di contenuti creati dalla community per Fallout 4.