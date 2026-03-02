Il modding di Fallout 4 (acquistabile qui) non smette mai di sorprendere, e l'ultima creazione del modder Zzyxzz ne è la dimostrazione più concreta.
Il Dynamic Dismember System è una mod che interviene direttamente a livello motore grafico per ridisegnare completamente il sistema di smembramento del gioco, trasformando ogni scontro in un'esperienza di combattimento molto più viscerale e reattiva.
Il cuore del sistema è semplice ma efficace: ogni colpo inflitto a un arto nemico viene ora calcolato in base alla salute effettiva di quel singolo arto.
Quando la condizione dell'arto scende a zero, il gioco può reciderlo istantaneamente, senza le limitazioni artificiose del sistema originale.
Non si tratta di un semplice tweak estetico, ma di una riscrittura della logica di combattimento che rende ogni ingaggio più imprevedibile e tattico.
Il sistema si differenzia in base alla tipologia di combattimento. Nel combattimento a distanza, diversi tipi di munizioni determinano il potere distruttivo del colpo: le munizioni pesanti possono strappare via gli arti, mentre configurazioni particolarmente brutali consentono persino la decapitazione completa.
Per il combattimento corpo a corpo, la mod introduce una distinzione tra colpi leggeri e attacchi pesanti: i primi rimangono controllati, mentre i secondi possono scatenare smembramenti devastanti.
È possibile configurare il sistema per permettere lo smembramento a ogni colpo oppure limitarlo alle sole mosse più potenti, offrendo un livello di personalizzazione che si adatta a stili di gioco diversi.
Particolarmente interessante è l'integrazione con il sistema VATS (Vault-Tec Assisted Targeting System), il rallentatore tattico iconico della serie Fallout.
I colpi critici in VATS possono ora innescare smembramenti che normalmente non avverrebbero, e la mod consente persino di limitare i colpi alla testa letali esclusivamente al VATS, creando un'estetica da esecuzione cinematografica che molti fan attendevano da tempo.
Il Dynamic Dismember System è scaricabile gratuitamente e richiede F4SE (Fallout 4 Script Extender) come dipendenza fondamentale.