Undici anni non sono bastati a spegnere la fiamma di Fallout 4. Il gioco di ruolo post-apocalittico di Bethesda, uscito nel 2015, continua a ricevere nuova linfa vitale grazie a una comunità di modder che non smette di sorprendere, aggiungendo contenuti inediti, gratuiti e spesso di qualità paragonabile a quella del prodotto originale.

L'ultimo esempio in ordine di tempo si chiama Padre Mateo, una mod che ha fatto la sua comparsa nel weekend e che ha già attirato l'attenzione degli appassionati.

Al centro di questa nuova avventura c'è una quest completamente doppiata, della durata di circa un'ora, che si integra nella narrativa esistente senza stridere con il tono del gioco originale.

Per avviarla, i giocatori devono trovare un biglietto nascosto in Diamond City, la città-mercato costruita dentro uno stadio da baseball che funge da hub sociale nel Commonwealth devastato dalle bombe.

Il biglietto si trova sopra una cassa nei pressi della bacheca delle taglie: un dettaglio piccolo, quasi trascurabile, che innesca l'intera catena di eventi.

Il creatore della mod, noto online come DesmondBeGood, ha condiviso alcuni screenshot che mostrano tra le altre cose un insediamento inedito esplorabile nel corso della missione.

Chi conosce Fallout 4 sa quanto questi insediamenti siano centrali nell'esperienza di gioco, e l'aggiunta di uno nuovo, costruito ad hoc, rappresenta un valore aggiunto non da poco.

Vale però la pena tenere a mente che la quest è consigliata a partire dal livello 15: non è qualcosa da affrontare con un personaggio appena creato.

Quello che colpisce di Padre Mateo, al di là della durata contenuta, è la cura con cui è stato realizzato.

Un giocatore ha scritto nei commenti della pagina di download che il doppiaggio e la qualità audio sembrano indistinguibili da quelli del gioco originale, e che le nuove ambientazioni si inseriscono negli spazi vuoti del mondo di gioco in modo del tutto naturale, come se fossero sempre state lì.

Non è un complimento da poco, considerando quanto sia difficile replicare lo stile visivo e sonoro di una produzione di quella portata.

La mod è disponibile gratuitamente su Nexus Mods, la piattaforma di riferimento per la community di modding su PC, ed è pensata proprio per chi cerca un'esperienza compatta da aggiungere a una partita già avviata.

Un'ora di contenuti nuovi, lore-friendly e completamente doppiati è un'offerta difficile da ignorare, soprattutto per chi sta aspettando notizie concrete sul prossimo capitolo della saga, ancora avvolto nel mistero.