Un noto leaker ha recentemente affermato di non credere che Fallout 3 Remastered verrà annunciato durante il prossimo Fallout Day. Una notizia che, pur non essendo del tutto inaspettata, ha comunque deluso una larga fetta di fan che speravano di vedere finalmente un ritorno in grande stile dell’amato open-world RPG di Bethesda. La stessa azienda, infatti, ha lasciato intendere che la trasmissione sarà dedicata ai titoli già esistenti della serie, e non a nuovi annunci o riedizioni.

Pubblicato originariamente nel 2008, Fallout 3 è stato il primo capitolo sviluppato da Bethesda, dopo che i precedenti episodi principali erano stati realizzati da Interplay e Black Isle Studios. Con oltre 12 milioni di copie vendute nel corso della sua vita commerciale, il gioco ha ridefinito il concetto di RPG post-apocalittico, mescolando esplorazione libera, narrazione emergente e un sistema di scelte morali che ancora oggi rimane un punto di riferimento per il genere.

Da anni i fan chiedono a gran voce un remaster che restituisca nuova linfa a Capital Wasteland, e le speranze si erano riaccese dopo la pubblicazione dei documenti del processo FTC legato all’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Tra le carte era infatti emerso che Bethesda aveva effettivamente in programma un remake di Fallout 3, alimentando l’attesa di milioni di giocatori in tutto il mondo.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Nate the Hate, uno dei leaker più affidabili del settore, i fan dovranno ancora aspettare. Commentando un post dedicato al Fallout Day 2025 — previsto per il 23 ottobre — Nate ha dichiarato che sarebbe “molto sorpreso” se Bethesda parlasse di Fallout 3 Remastered “così presto”. Una posizione che trova conferma anche nel linguaggio ufficiale del post, che menziona esclusivamente “novità sui giochi Fallout esistenti”, escludendo quindi la possibilità di rivelazioni legate a nuovi progetti o riedizioni.

Non è la prima volta che Nate The Hate frena le aspettative dei fan. Già lo scorso aprile aveva affermato che ci sarebbe voluto “ancora molto tempo” prima che il pubblico potesse mettere le mani su Fallout 3 Remastered. Tuttavia, le sue parole lasciano intendere che lo sviluppo del titolo sia effettivamente in corso e che il progetto non sia stato cancellato, come alcuni temevano.

Considerando l’enorme successo ottenuto da The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, sarebbe difficile immaginare Bethesda abbandonare un’operazione simile per Fallout 3. Il remaster di Oblivion, infatti, era stato lanciato a sorpresa e in soli tre giorni aveva raggiunto oltre 4 milioni di giocatori, conquistando la vetta delle classifiche di vendita negli Stati Uniti. Un risultato che dimostra come esista ancora un’enorme domanda per i classici Bethesda, riproposti in versione aggiornata e adattata alle tecnologie moderne.

Per ora, però, non ci sono informazioni ufficiali sulla data di uscita di Fallout 3 Remastered. Le indiscrezioni più recenti suggeriscono che Bethesda avrebbe pianificato originariamente di lanciare il gioco nello stesso anno di The Elder Scrolls VI. Se tale tempistica venisse confermata, ciò significherebbe un possibile debutto tra il 2026 e il 2027 — un orizzonte temporale coerente con le strategie della compagnia e con i tempi di sviluppo dei suoi principali progetti.