F1 22 al prezzo più basso di sempre! Imperdibile!

Se siete appassionati di Formula 1 e videogiochi, non potete perdere questa straordinaria offerta. F1 22 è attualmente in vendita su Amazon con uno sconto imperdibile del 50%. Infatti, potete portarvi F1 22 a soli 19,99€, rispetto al prezzo mediano di 39,99€, con un risparmio reale di 20€.

F1 22, riconosciuto ufficialmente dalla FIA, vi invita a sfidare il calendario di corse del 2022 della F1, presentando per la prima volta il Gran Premio di Miami. F1 22 presenta una nuova caratteristica chiamata IA Adattiva. Questa funzionalità innovativa modifica l'intelligenza artificiale dei piloti virtuali in base alle esigenze del giocatore. Di conseguenza, le gare non risultano mai frustranti, permettendo al giocatore di godersi un'esperienza di guida che sfrutta sempre al massimo le sue capacità.

F1 22 è anche attento all'accessibilità, offrendo numerose opzioni per facilitare l'esperienza di gioco. Dai menù intuitivi che permettono di iniziare la gara senza dover passare troppo tempo a settare il veicolo, a meno che non si preferisca personalizzarne i dettagli.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,3 abbiamo affermato che "F1 2022 ha superato il nostro test, dimostrandosi rinnovato e divertente anche se non perfetto. Si tratta di un titolo che presenta un modello di guida adatto a tutti, dai neofiti ai veterani, con molte modalità tra cui scegliere. Sebbene il nuovo sistema aerodinamico delle vetture impatti solo in parte sull’esperienza di guida, abbiamo visto una grande cura da parte degli sviluppatori".

