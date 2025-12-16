Il fenomeno Escape from Tarkov continua a crescere a ritmi impressionanti, confermandosi come uno degli shooter più seguiti del momento. Lo sparatutto tattico a estrazione sviluppato da Battlestate Games ha raggiunto un traguardo commerciale significativo, superando il milione di copie vendute in appena trenta giorni dal rilascio della sua versione definitiva.

Un successo che testimonia come la pazienza dei giocatori sia stata finalmente ripagata dopo anni di sviluppo in accesso anticipato.

Per anni i giocatori hanno dovuto acquistare il titolo esclusivamente attraverso il sito ufficiale, una limitazione che aveva frenato la diffusione del gioco presso un pubblico più ampio. L'arrivo sulla piattaforma di Valve il 15 novembre scorso, in concomitanza con il lancio della versione 1.0, ha spalancato le porte a milioni di potenziali nuovi utenti che attendevano proprio questo momento.

Gli sviluppatori hanno voluto ringraziare la community con un gesto simbolico ma apprezzato: un codice promozionale denominato "ONEMILLIONPLUS" che garantisce a tutti i giocatori 1 milione di rubli virtuali da utilizzare nel gioco. Il riscatto è semplice e immediato, basta collegarsi al portale ufficiale di Escape from Tarkov e inserire il codice nell'apposita sezione dedicata alle promozioni.

I numeri relativi all'engagement della community dipingono un quadro ancora più eloquente del successo del titolo. Battlestate Games ha rivelato che i giocatori hanno investito collettivamente 135 milioni di ore esplorando la pericolosa regione di Norvinsk, l'equivalente di oltre quindicimila anni se sommati insieme.

Questi dati si traducono in circa 200 milioni di incursioni personalizzate completate fino all'ultimo secondo, dimostrando quanto il gameplay basato sulla tensione e sul rischio costante riesca a catturare l'attenzione degli appassionati.

Particolarmente interessante è la statistica relativa ai finali del gioco: solamente poco più di 500 giocatori sono riusciti effettivamente a fuggire da Tarkov e a sbloccare uno degli epiloghi disponibili. Si tratta di una percentuale infinitesimale rispetto alla base utenti totale, che evidenzia la difficoltà estrema e la natura punitiva del titolo.