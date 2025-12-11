Microsoft starebbe lavorando a un progetto ambizioso che potrebbe rivoluzionare l'esperienza di gioco su PC per milioni di utenti: rendere compatibili su Windows i titoli classici della prima Xbox e di Xbox 360.

L'indiscrezione arriva da Nate the Hate, figura molto seguita nell'ambiente videoludico per l'attendibilità delle sue anticipazioni, che ha condiviso questa informazione sul forum ResetEra. Attualmente questi giochi storici funzionano perfettamente sulle console moderne come Xbox One e Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità, ma restano inaccessibili agli utenti PC.

L'operazione tecnica non sarebbe affatto banale da realizzare. Per permettere ai classici delle console Microsoft di girare su piattaforma Windows servirebbe sviluppare un sistema di emulazione specifico, capace di replicare l'ambiente hardware e software delle vecchie console.

Se il progetto andasse in porto, gli utenti con un account Xbox di lunga data potrebbero finalmente accedere a una libreria di giochi enormemente più ricca, recuperando titoli che hanno fatto la storia del marchio.

L'insider ha precisato che si tratta ancora di una fase sperimentale, sottolineando che l'effettiva fattibilità dell'iniziativa resta da verificare.

"Esiste la speranza di rendere i giochi Xbox legacy (OG e Xbox 360) BC su ROG e Windows", ha scritto sul forum, aggiungendo che il team starebbe facendo il possibile per raggiungere questo obiettivo. Tuttavia, ha invitato alla cautela ricordando che questi esperimenti potrebbero non concretizzarsi in un prodotto finale.

Un altro aspetto ancora nebuloso riguarda l'ampiezza dell'offerta che Microsoft intenderebbe mettere a disposizione. Nate the Hate si è interrogato se l'iniziativa comprenderà l'intero catalogo attualmente disponibile in retrocompatibilità su Xbox Series, oppure solo una selezione limitata di titoli.

Esiste anche l'ipotesi che la casa di Redmond possa cogliere l'occasione per espandere ulteriormente l'ecosistema, aggiungendo giochi che attualmente non sono nemmeno disponibili sulle console moderne.

A beneficiare particolarmente di questa novità potrebbero essere i possessori di Xbox ROG Ally, il dispositivo portatile che combina le caratteristiche di un PC Windows con l'ecosistema gaming Microsoft. Per questi utenti, l'accesso ai classici della prima Xbox e di Xbox 360 rappresenterebbe un valore aggiunto considerevole, trasformando il dispositivo in una vera macchina del tempo videoludica.

Va sottolineato che al momento si tratta esclusivamente di voci di corridoio, anche se provenienti da una fonte generalmente affidabile.

La complessità tecnica dell'operazione e l'incertezza sui tempi di sviluppo suggeriscono prudenza nelle aspettative. Ciononostante, l'idea di poter giocare ai classici Xbox direttamente su PC Windows rappresenta una prospettiva allettante per chiunque conservi un legame affettivo con le prime generazioni di console Microsoft.