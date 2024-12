Epic regala un gioco gratis per il Natale

Il periodo natalizio porta con sé l'immancabile promozione di giochi gratuiti dell'Epic Games Store, e, come ogni anno, l'attesa è alta.

In maniera simile - ma non identica - a Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) vi basterà come sempre essere in possesso di un account Epic per scaricare ciò che volete, anche sotto Natale.

Ora, il programma di Epic è pronto a rivelare il prossimo gioco gratuito, da adesso e fino a fine anno, proprio per le festività.

Oggi, dalle 17, è il turno di Vampire Survivors, il popolare rogue-like uscito nel 2022, sarà il nuovo titolo gratuito distribuito dall'Epic Games Store durante le festività.

La descrizione ufficiale del gioco - che trovate qui - recita:

«Vampire Survivors è un gioco di sopravvivenza a tempo dallo stile essenziale e con elementi rogue-lite. L'inferno si è svuotato, i demoni sono qui e non è più possibile nascondersi o fuggire da nessuna parte. Non puoi far altro che sopravvivere più a lungo possibile o almeno fin quando, inevitabilmente, la morte porrà fine alle tue sofferenze. Raccogli le monete durante ogni partita per acquistare potenziamenti e dare una mano al prossimo sopravvissuto.»

Questo gioco ha conquistato una base di fan sempre più ampia, grazie alla sua formula coinvolgente e alle espansioni post-lancio che ne hanno arricchito l'esperienza.

Vampire Survivors è reso gratuito per un solo giorno, il che segna una leggera variazione rispetto alle solite offerte settimanali di Epic.

Ma non finisce qui: da questo momento, i giochi gratuiti si succederanno ogni giorno fino alla fine dell'anno, con 16 titoli in totale che verranno regalati prima dell'arrivo del 2025.

Non è ancora chiaro quali giochi saranno inclusi nell'offerta, ma il fatto che la base dell'offerta sia gratuita è già un'ottima notizia per chi non l'ha ancora provati.

Restando in tema, ecco la raccolta di tutti i giochi resi a disposizione gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.