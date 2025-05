Due nuovi giochi gratis misteriosi da ora su Epic Store

Come ormai da tradizione, anche questa settimana Epic Games Store ha deciso di sorprendere i propri utenti con nuovi giochi misteriosi gratuiti, disponibili per il download a partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 15 maggio 2025.

La piattaforma di digital delivery targata Epic continua a portare avanti l'iniziativa legata ai suoi regali settimanali, che in occasione dei saldi di maggio si fanno ancora più misteriosi e attesi, al punto da non rivelare in anticipo i titoli in arrivo.

Similmente a quanto offerto da Xbox Game Pass, disponibile anche su Amazon a prezzi ottimi, tutti gli utenti Epic con un account attivo possono riscattare uno o più titoli a costo zero ogni settimana.

Ebbene, il mistero è stato finalmente svelato: i due giochi gratuiti della settimana sono Dead Island 2 e Happy Game.

Il primo gioco è un action in prima persona vibrante e ambientato in un mondo travolto dall'infezione zombi, mentre il secondo è un videogioco di tipo horror adventure, sviluppato e pubblicato da Amanita Design, ma con uno stile molto particolare.

Entrambi i titoli saranno disponibili fino alle ore 17:00 di giovedì prossimo, quando verranno rimpiazzati da un nuovo gioco, ancora una volta avvolto dal mistero.

Come riscattare i giochi gratis su Epic Games Store

Visita la sezione dei giochi gratuiti su Epic Games Store qui. Accedi con il tuo account (o creane uno nuovo, è gratuito). Seleziona il gioco in omaggio e clicca su “Ottieni”. Una volta aggiunto alla propria libreria, il gioco sarà tuo per sempre, come da tradizione dell’Epic Games Store.

Restate sintonizzati su SpazioGames per scoprire settimana dopo settimana quali saranno i prossimi giochi misteriosi in arrivo su Epic Games Store.

Nell'attesa, potete dare anche un’occhiata alla nostra pagina dedicata alla promozione settimanale, con la lista completa di tutti i giochi offerti gratuitamente dallo store dal 2018 a oggi: la trovate qui.