Epic Mickey 3 uscirà dopo il remake? Parla Warren Spector

Uno degli annunci più sorprendenti arrivati nel corso dell'ultimo Nintendo Direct Partner Showcase, come vi abbiamo raccontato nel nostro recap dedicato, è sicuramente Epic Mickey Rebrushed: un inaspettato remake dell'omonimo cult di Disney Interactive uscito in esclusiva su Wii.

Ancora oggi si tratta di una delle avventure videoludiche più amate dai fan di Topolino, grazie anche e soprattutto al contributo di Warren Spector, il leggendario autore videoludico che ha creato le saghe di System Shock e Deus Ex (trovate l'ultimo capitolo su Amazon).

Warren Spector non ha mai nascosto il suo interesse nel tornare a lavorare sulla saga di Epic Mickey con un terzo capitolo: attualmente la saga possiede infatti due episodi principali e uno spin-off su 3DS ispirato al classico Castle of Illusion.

L'annuncio del remake Epic Mickey Rebrushed ha però riacceso l'entusiasmo dei fan e dello stesso autore videoludico, che pur ammettendo come al momento sia «impossibile» tornare a lavorarci a causa dei suoi impegni lavorativi, vorrebbe comunque veder realizzato il suo sogno.

In un post pubblicato sul suo profilo LinkedIn (via Nintendo Everything), Warren Spector spiega che avrebbe un'idea «di alto livello» per un eventuale tri-quel del gioco, anche se al momento è al lavoro su un progetto misterioso che è «dannatamente bello».

In ogni caso, l'autore ha voluto fare i complimenti a Purple Lamp e THQ Nordic, i team che si stanno occupando del remake Epic Mickey Rebrushed, evidenziando che si tratta di un vero e proprio lavoro fatto con amore: chissà che magari non possa servire anche a sondare l'interesse proprio per un eventuale terzo capitolo.

Ricordiamo che Epic Mickey Rebrushed sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch e PC nel corso del 2024, anche se attualmente non è ancora disponibile una data d'uscita ufficiale.

Ci auguriamo ovviamente anche noi che il desiderio di Warren Spector possa essere esaudito, sperando che magari possa essere proprio lui a prendere il timone del terzo episodio: vi terremo aggiornati se dovessero esserci ulteriori novità al riguardo.

Per il momento, appare molto evidente che Disney vuole puntare di nuovo fortemente al settore videoludico: nelle scorse settimane vi abbiamo segnalato un maxi investimento di 1.5 miliardi di dollari in Epic Games e Fortnite.