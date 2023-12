Epic Games Store, ecco il quinto gioco gratis di Natale

Prosegue anche oggi l'iniziativa di Epic Games Store dedicata ai giveaway natalizi: ogni giorno è possibile riscattare un nuovo gioco gratis senza alcun acquisto obbligatorio.

Come sempre, l'unico vero requisito per accedere alla promozione richiede semplicemente di possedere un account su Epic Games Store, per poi effettuare il login e procedere con l'aggiunta del titolo in questione sul vostro account.

Il regalo odierno di Epic, il quinto dell'attuale stagione natalizia, è anche uno dei più interessanti: da adesso potete infatti riscattare Fallout 3: Game of the Year Edition.

Si tratta dell'edizione definitiva del capolavoro di Bethesda, con tutti i contenuti aggiuntivi: un'ottima occasione per recuperare uno dei capitoli più apprezzati della serie post-apocalittica.

Il nuovo gioco gratis è disponibile gratuitamente a partire da oggi 23 dicembre 2023 alle ore 17 e resterà riscattabile per appena 24 ore: già dalla vigilia di Natale sarà infatti svelato un nuovo omaggio misterioso da scaricare sui vostri PC.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

Riassumendo:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.

Restando in tema con i giochi gratis, vi ricordiamo che anche GOG ha appena proposto un nuovo omaggio scaricabile per Natale: un platform roguelike a tema fantasy.

Ma non solo: Prime Gaming offre 2 nuovi titoli con i giveaway natalizi, mentre su Steam potete trovare tanti free-to-play scaricabili senza alcun costo aggiuntivo.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare tutti i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.