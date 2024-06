Enotria: The Last Song uscirà anche in edizione fisica

Fireshine Games e Jyamma Games hanno annunciato un'edizione fisica dell'atteso action-RPG soulslike Enotria: The Last Song, che verrà lanciata su PlayStation 5 e Xbox Series X contemporaneamente all'uscita digitale del gioco il 19 settembre 2024.

Da oggi è disponibile per il pre-ordine anche una Deluxe Edition fisica, disponibile esclusivamente per PS5, che contiene una copia del gioco completo e contenuti bonus scaricabili, tra cui un set di skin per armi aggiuntive, potenziamenti e materiali di consumo, oltre a un artbook digitale e una colonna sonora digitale.

I preordini dell'edizione fisica e della Deluxe Edition sono disponibili presso i rivenditori a partire da oggi, 28 giugno.

Enotria: The Last Song è un action-RPG soulslike ambientato in un mondo ispirato al folklore italiano, «dove il sole più luminoso proietta l'ombra più scura».

Il resto della descrizione ufficiale recita:

Indossate maschere uniche che modificano i ruoli, affrontate nemici formidabili e alterate la realtà con il potere di Ardore per svelare i segreti di Enotria. Svelate i misteri di un mondo straordinario, indossando le maschere dei nemici caduti per assumere i loro ruoli e creare nuovi modi di giocare. Incanalate il potere di Ardore per alterare dinamicamente la realtà, passando da uno stato all'altro per risolvere enigmi, svelare segreti, attraversare un mondo in decadenza e ottenere un vantaggio strategico nelle battaglie, alla ricerca di sconfiggere i temibili Autori e liberare il mondo dalla stagnazione.

Enotria: The Last Song sarà disponibile dal 19 settembre 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Nel nostro provato vi abbiamo raccontato che «difficilmente riuscirà ad appaiarsi ai big del genere, e con ogni probabilità non è nemmeno questo l'obiettivo finale degli sviluppatori, che riescono invece a proporre una buona variazione sul tema. Nonostante alcune buone trovate, il comparto tecnico, le animazioni talvolta approssimative e le numerose imprecisioni anche gravi non fanno ben sperare. Settembre è molto vicino e temiamo che il poco tempo non basti a sistemare tutto quanto. Per quanto visto in questa demo, gli sviluppatori dovrebbero magari prendere in considerazione un nuovo rinvio al prossimo anno.»