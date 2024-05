Enotria: The Last Song giocabile gratis, da ora

Jyamma Games ha svelato pochi giorni fa che il suo Enotria: The Last Song avrebbe ricevuto una demo giocabile gratuita della durata di 8 ore a partire dal prossimo 22 maggio 2024.

Con la febbre di giochi come Elden Ring (che trovate a prezzo basso su Amazon) sempre elevata, Jyamma ha deciso di offrire la sua visione Made in Italy dei soulslike.

Ora, è stato confermato che la demo di 8 ore è disponibile su PlayStation 5 e PC a partire da oggi, 22 maggio.

Potrete scaricare la versione dimostrativa per PS5 dal PlayStation Store a questo indirizzo, mentre se giocate su PC via Steam il link da seguire è questo.

Ricordiamo che al momento in cui scriviamo non è in programma una demo per la versione Xbox Series X|S.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Enotria: The Last Song è un emozionante gioco in stile Souls ambientato in una terra illuminata dal sole ispirata dal folklore italiano e pieno di pericoli. Il mondo è attanagliato dal Canovaccio - un'eterna e contorta rappresentazione che mantiene il mondo in una stasi innaturale. Tu, il Senza Maschera, sei l'unica persona a essere libera da un ruolo predeterminato e a essere padrone del tuo destino. Sconfiggi i potenti Autori che l'hanno creato e libera il mondo dalla stagnazione, sfruttando il potere dell'Ardore. Diventa la Maschera del Cambiamento.

Speriamo, quindi, che Enotria non deluda le aspettative, visto che il gioco promette comunque di essere un bel soulslike. Lo sapremo solo a partire dal prossimo 19 settembre, data in cui il gioco verrà rilasciato.

Restando in tema, come riportato anche sui canali social di Bandai Namco, alle 17 di ieri è stato rilasciato il nuovo Story Trailer del DLC di Elden Ring, ossia Shadow of the Erdtree: recuperatelo qui, nel caso in cui ve lo foste perso.