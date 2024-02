Il primo trailer per Elden Ring: Shadow of the Erdtree arriva oggi

È servita un bel po' di attesa, ma alla fine le novità agognate dagli amanti di Elden Ring sono arrivate: pochi minuti fa, infatti, FromSoftware ha smosso le acque intorno a Shadow of the Erdtree, il DLC dedicato al vincitore dei premi di gioco dell'anno del 2022, che scopriremo molto presto.

A mostrarlo da vicino sarà un primo trailer di reveal del gameplay, stando a quanto annunciato su Twitter dagli sviluppatori, per il quale sarà necessario attendere pochissimo: l'appuntamento è per le ore 16.00 italiane del 21 febbraio, ossia le 16 di oggi.

Sappiamo già che il trailer non abbonderà troppo nella durata, considerando che la descrizione ufficiale su YouTube allude a «un video di tre minuti per Elden Ring: Shadow of the Erdtree», ma probabilmente ci sarà materiale a sufficienza per far sbizzarrire gli appassionati – e, perché no, magari direttamente anche la data di lancio dell'espansione.

Sarà possibile trovare il trailer direttamente sul canale ufficiale di Bandai Namco (publisher del progetto), che potete vedere anche in embed qui sotto nel corpo della nostra notizia.

Il trailer sarà anche sottotitolato in diverse lingue (potrete sfogliarle nelle opzioni di YouTube) e, considerando che si parla del canale europeo del publisher, sembra legittimo aspettarsi che possa essere anche in italiano.

Uscito nel 2022 su PC e console, Elden Ring ha preso in contropiede l'universo dei videogiocatori mescolando la sua anima da soulslike a un approccio molto più aperto che in passato.

Insignito di numerosi premi – tra cui il titolo di GOTY ai The Game Awards – il gioco diretto da Hidetaka Miyazaki ha avuto anche un grande successo di critica: potete saperne di più dando un'occhiata alla nostra video recensione, a firma di Domenico Musicò.

Vedremo se e come Shadow of the Erdtree riuscirà a dare qualcosa di nuovo alla formula del gioco, memore degli ottimi esempi rappresentati dalle espansioni pubblicate per i precedenti lavori di FromSoftware. Dopotutto, adesso mancano solo poche ore per scoprire cosa potrà offrirci. E speriamo di sapere già da oggi anche quando lo farà.