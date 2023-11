Elden Ring in MEGA sconto per il Black Friday: -44%!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Tra le offerte ora in corso legate ai videogiochi, segnaliamo un corposo e importante sconto dedicato a Elden Ring, l'amato action RPG che lo scorso anno ha fatto una meritata incetta di premi.

Elden Ring, chi dovrebbe acquistarlo?

È difficile pensare che Elden Ring abbia bisogno di presentazioni, dopo il clamore avuto dal gioco di FromSoftware lo scorso anno. Premiato come miglior videogioco del 2022, anche dalla nostra redazione oltre che ai The Game Awards (della cui giuria SpazioGames fa parte dal 2020), il gioco è un action RPG open world pensato per i videogiocatori che amano sentirsi sfidati.

In un mondo ricco di pericoli, dovrete trovare la vostra personalissima strada, affrontando nemici che sono davvero pronti a fare di voi un solo boccone. Questo fa percepire fortemente il senso di coinvolgimento, poiché dietro ogni angolo potrebbe nascondersi un pericolo fatale, oltre a spingere i giocatori a migliorarsi costantemente.

Se volete scoprire di più sul gioco, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla video recensione completa firmata dal nostro critico Domenico Musicò.

Vi invitiamo anche a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

