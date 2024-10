Elden Ring, disponibile la patch 1.15: ecco cosa cambia

Bandai Namco e FromSoftware hanno appena rilasciato l'aggiornamento 1.15 di Elden Ring: da questo momento potete dunque scaricare l'ultima patch del soulslike open world di grande successo, sia su PC che su console.

Il nuovo aggiornamento di Elden Ring si preoccupa nuovamente di numerosi bugfix, relativi sopratutto all'espansione Shadow of the Erdtree (trovate l'edizione completa su Amazon), che dovrebbero rendere l'esperienza più gradevole per chi avesse avuto la sfortuna di incontarli.

Advertisement

Ciò riguarda anche danni che a volte venivano calcolati incorrettamente: di seguito trovate il changelog completo con tutte le novità, che abbiamo tradotto per voi in lingua italiana:

Risolto un bug per cui la cutscene che si riproduceva quando si entrava in Shadow Keep Church District si riproduceva di nuovo quando si rientrava nell'area.

Risolto un bug per cui alcuni degli attacchi con arma Golem Fist non infliggevano danni quando il giocatore era affetto da determinati effetti speciali.

Risolto un bug per cui la potenza dell'attacco pesante a una mano dell'arma Golem Fist era inferiore al previsto.

Risolto un bug che impediva che l'incantesimo Aspects of the Crucible: Thorns venisse lanciato se usato in rapida successione.

Risolto un bug per cui l'effetto Smithing Talisman non si applicava agli attacchi da lancio di alcune armi.

Risolto un bug che impediva l'uso di ceneri in alcune aree dell'arena di battaglia di Scadutree Avatar.

Risolto un bug per cui Rellana, Twin Moon Knight a volte eseguiva azioni inaspettate quando interagiva con oggetti nell'area di battaglia.

Risolto un bug che consentiva di usare le abilità in combinazioni errate con le armi in determinate circostanze.

Risolto un bug che causava rendering e comportamenti inaspettati di alcuni nemici in determinate circostanze.

Risolto un bug per cui alcuni effetti sonori non venivano riprodotti correttamente.

Diversi miglioramenti delle prestazioni e altre correzioni di bug.

Sono state aggiunte ulteriori correzioni ai titoli di coda del gioco.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Nel changelog pubblicato da Bandai Namco, che trovate al seguente indirizzo ufficiale, vengono segnalate anche possibili risoluzioni per altri problemi che potrebbero verificarsi su console e PC.

Se doveste aver notato un framerate instabile su PS5, gli sviluppatori vi consigliano di accedere alla Safe Mode della console e utilizzare l'opzione per ricostruire il database: in linea teorica, questo dovrebbe portare a un miglioramento delle performance.

Nel caso delle versioni PC, FromSoftware ci invita a controllare attentamente le impostazioni del Ray Tracing — che potrebbe essere inavvertitamente attivo — e di non utilizzare applicazioni di terze parti per il mouse.

In altri casi sporadici, potrebbe anche comparire un messaggio di attività inappropriate anche per utenti che non fanno utilizzo di alcun dispositivo per i cheat: in tal caso, gli autori vi consigliano di verificare l'integrità dei file di gioco prima di riavviarlo nuovamente.

Non possiamo che invitarvi come sempre a scaricare il prima possibile questa nuova patch: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero emergere ulteriori novità nascoste.