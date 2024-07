Elden Ring, arriva il colossale libro (non ufficiale) sulla lore

Gli appassionati di Elden Ring saranno felici di sapere che un libro non ufficiale sulla storia del gioco è in arrivo per gentile concessione di un (presunto) esperto YouTuber.

Il soulslike (che trovate su Amazon) sta infatti vivendo un momento d'oro anche grazie all'uscita del DLC Shadow of the Erdtree.

Advertisement

Basti pensare che di recente è emerso anche che il boss di From Hidetaka Miyazaki avrebbe intenzione di portare Elden Ring al cinema, o in TV.

Ora, come riportato anche da Eurogamer, sta per arrivare una costosissima guida non ufficiale dedicata alla lore del gioco.

Grace Given: The Mythology of Elden Ring sarà un libro di oltre 500 pagine scritto da Geoff "SmoughTown" Truscott e comprenderà bellissime opere d'arte realizzate dai fan del gioco.

Anche se non si tratta di un prodotto ufficiale (nella descrizione si legge che non è approvato da FromSoftware o Bandai Namco), si tratta certamente di un libro creato in modo sontuoso. Considerando il prezzo di 215,00 sterline, non potrebbe essere altrimenti.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La Collector's Edition di base, con doratura dei bordi delle pagine in oro e rilegatura in pelle bianca, garantisce un'atmosfera di alto livello.

Ma non solo: è disponibile anche una versione in edizione limitata a £602,00, che include una stampa artistica da collezione, oltre a una Benefactor Edition a £860,00, che consente di far comparire il proprio nome sul retro del libro.

Tuttavia, considerando che gran parte della storia di Elden Ring è in qualche modo soggetta a interpretazione - a meno che, ovviamente, George R. R. Martin non porti alla luce i manoscritti che ha realizzato per il gioco - questo libro non ufficiale è probabilmente destinato solo ai fan più accaniti.

Ad ogni modo, se vi va di immergervi nel Regno dell'Ombra e scoprire ogni segreto del gioco, potete mettere mano alla guida definitiva di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, questa volta ufficiale.