Xbox Game Pass è uno degli argomenti più importanti del mondo dei videogiochi degli ultimi anni e, più di recente, è tornato ancora una volta al centro delle cronache per via dei massicci licenziamenti di casa Microsoft.

Tra i temi più importanti c'è il costo che Xbox deve affrontare per poter avere titoli all'interno del catalogo del servizio in abbonamento. Ci sono già state delle indiscrezioni sul valore economico dei contratti stipulati con gli sviluppatori, e ora arriva una vera conferma.

Le cifre che emergono dai documenti LinkedIn di un ex-manager Microsoft (tramite Windows Central) rivelano una realtà finanziaria impressionante: alcuni accordi per Xbox Game Pass arrivano a 50$ milioni per singolo titolo.

Questi numeri, condivisi da Iain MacIntyre, ex-Senior Business Manager, gettano nuova luce sui massicci investimenti che Microsoft sta sostenendo per alimentare il suo servizio di abbonamento gaming.

MacIntyre, che nel suo annuncio dichiara di aver negoziato centinaia di contratti che vanno «dai 50mila ai 50 milioni di dollari» durante il suo periodo in Microsoft, ha rivelato come gli accordi più significativi abbiano raggiunto cifre astronomiche. Tra questi si annoverano probabilmente le partnership con colossi come Riot Games per League of Legends e Valorant, oltre a possibili accordi con Epic Games per Fortnite.

Ora è interessante capire se questi investimenti potranno essere realmente recuperabili, o no. L'ultimo dato ufficiale rilasciato da Microsoft parlava di 34 milioni di abbonati Xbox Game Pass, una cifra risalente a oltre un anno fa. Applicando una stima conservativa, considerando che la maggior parte degli utenti utilizza il tier da 20$ circa mensili, Microsoft genera circa 340$ milioni al mese solo da questo servizio. Tuttavia, le rivelazioni sui costi degli accordi suggeriscono che una porzione significativa di questi ricavi venga reinvestita nell'acquisizione di contenuti premium.

Mentre Microsoft continua a espandere il servizio e ad attrarre contenuti di alta qualità, la pressione per dimostrare la redditività del modello si intensifica, specialmente in un periodo di ristrutturazione aziendale e investimenti massicci in altri settori tecnologici.

A questo punto possiamo capire se Xbox Game Pass sia sostenibile oppure no? Gli sviluppatori hanno rivelato alcuni retroscena sui metodi di compilazione dei contratti, mentre arrivano approfondimenti sulla situazione economica del servizio.