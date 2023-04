Ecco LEGO Donkey Kong e come dovrete spendere i vostri soldi

LEGO Donkey Kong è l'ennesimo set LEGO dedicato al mondo dei videogiochi, in particolare, che ci fa pensare che spendiamo troppo in mattoncini ma che alla fine compreremo lo stesso.

Galeotta fu la linea di mattoncini di Super Mario (la trovate su Amazon), che diede il via ad altrettante produzioni LEGO negli anni successivi.

Quando pensavamo che Nintendo avrebbe dato respiro agli appassionati LEGO è arrivato proprio l'annuncio dei set di Donkey Kong.

I quali, come per quelli recentemente annunciati di Sonic, vanno ad espandere una linea grande come lo spazio che rimarrà nei vostri portafogli in futuro.

Il sito ufficiale di LEGO ha cominciato a lanciare le prime informazioni che riguardano i set, che saranno divisi tra base ed espansioni.

I quattro set sono Donkey Kong's Tree House Expansion Set, Diddy Kong's Mine Cart Ride Expansion Set, Dixie Kong's Jungle Jam Expansion Set, e Rambi the Rhino Expansion Set.

Ecco i dettagli dei prezzi e dei mattoncini presenti in ognuno di essi

Donkey Kong's Tree House Expansion Set - $59.99, 555 pezzi

Diddy Kong's Mine Cart Ride Expansion Set - $109.99, 1157 pezzi

Dixie Kong's Jungle Jam Expansion Set - $26.99, 174 pezzi

Rambi the Rhino Expansion Set - $10.99, 106 pezzi

Tutti i prodotti seguono lo stesso stile di LEGO Super Mario ovviamente, con una costruzione che non è quella delle classiche minifigure che si trovano nei set ordinari.

LEGO Donkey Kong andrà ad espandere la linea a partire dal 1 agosto 2023, ovviamente in tutto il mondo.

Parlando di LEGO, tra l'altro, è stato annunciato un nuovo racing game che promette molto bene.

A questo punto aspettiamo fiduciosi, e un po' timorosi per quella solita storia del portafogli, che anche il set LEGO di Zelda diventi realtà da un momento all'altro.