Ecco la statuetta ufficiale dove Geralt è... una ragazzina

Ci sono diverse statuette di Geralt di Rivia, in giro per il mondo, pensate per i fan della saga di The Witcher. Quella che arriverà il prossimo anno, però, è con ogni probabilità una che non vi sareste aspettati.

Kotobukiya ha infatti annunciato una partnership con CD Projekt RED, per realizzare delle figure dedicate ai personaggi della sua saga. La prima vede protagonista proprio il roccioso ed esperto witcher, con però una particolarità: la linea, che non a caso si chiama bishoujo ("belle ragazze", un termine popolare nella cultura otaku) vede infatti Geralt diventare una giovane fanciulla.

Generalmente, nell'immaginario i personaggi bishoujo sono molto giovani (sono negli anni prima dell'età universitaria) e anche nel caso di Geralt non si fa eccezione: ecco che così lo strigo mantiene i suoi capelli argentati e gli occhi gialli felini, ma ha decisamente un viso tutto nuovo.

Notevole il livello di dettaglio: come potete vedere, l'armatura, il medaglione e perfino il lancio del segno Igni richiamano fedelmente quanto visto all'interno del gioco di CD Projekt.

La statuetta, alta poco meno di 23 cm, è stata disegnata dall'artista Shunya Yamashita e, a tal proposito, Kotobukiya spiega che «il leggendario witcher ha ricevuto un inatteso nuovo look che lo ha portato a una bellissima variante femminile. Geralt prende vita, pronta a brandire la sua spada d'argento e a lanciare Igni contro i suoi nemici».

Al momento non ci è ancora dato sapere quanto la figure costerà, ma viene sottolineata che sarà disponibile da febbraio 2024. Apprendiamo anche che non sarà l'unica: la collezione dedicata al mondo di The Witcher continuerà con una futura statuetta dedicata a Ciri, anche se al momento non ci viene mostrata (e, sì, sarà sicuramente meno sorprendente vedere Ciri in formato "ragazzina", rispetto allo strigo).

Vedremo se, al di là dei due iconici personaggi, potremmo vederne anche altri, come Vestemir, Yennefer o Triss, a completare la collezione.

The Witcher 3 è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (lo trovate su Amazon). La saga, nata dai libri di Andrzej Sapkowski, è diventata anche una serie TV su Netflix, anche se la terza stagione sta creando perfino più divisioni della seconda.