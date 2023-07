The Witcher, la Stagione 3 fa infuriare i fan (con sorpresa di nessuno)

A giudicare dalle prime reazioni online arrivate dai fan, sembra proprio che la Stagione 3 di The Witcher non abbia convinto la community, che non ha perso tempo di lamentarsi non solo di una sceneggiatura debole, ma anche di alcune modifiche poco apprezzate.

La terza stagione sarà l'ultima volta che vedremo Henry Cavill interpretare i panni di Geralt di Rivia in The Witcher: l'attore è da sempre un grande fan dei romanzi e dei videogiochi dedicati (trovate il terzo capitolo su Amazon) e il forte sospetto dei fan è che siano stati proprio i continui stravolgimenti a convincerlo ad abbandonare il ruolo.

Sembrerebbe però essersi verificata una nuova spaccatura tra critica specializzata, che ha apprezzato la prima parte di stagione, e il grande pubblico: come segnalato da TheGamer, le community online sono infatti già piene di commenti che criticano apertamente la produzione e Netflix, difendendo invece a spada tratta Henry Cavill.

Tra le critiche più feroci al primo posto vi è sicuramente la sceneggiatura, con accuse ai writer di aver voluto semplicemente realizzare una serie fantasy da cui incassare facilmente denaro, sfruttando The Witcher solo per il nome.

Arrivano anche attacchi per i personaggi originali introdotti nello show e per alcuni cambiamenti definiti "politici" e non coerenti con i racconti e con quanto narrato fino ad ora nella saga.

Molti utenti hanno perfino iniziato a rivolgersi direttamente a Henry Cavill, nella speranza che legga quei commenti, per ribadirgli tutta la loro vicinanza e sottolineare che gli attacchi non sono in alcun modo rivolti all'attore, definito ancora una volta come «il casting perfetto» per Geralt.

Insomma, nonostante la promessa di essere «sempre più vicini ai libri» arrivata da Netflix, la distanza con il materiale originale sarebbe ancora troppo elevata: vedremo se magari il pubblico cambierà idea non appena sarà disponibile la parte finale della Stagione 3 di The Witcher.

Del resto, anche lo stesso Ranuncolo ha ammesso di aver dovuto insistere perché venisse incluso un personaggio dei libri, per quella che sembra essere l'ennesima ammissione di una volontà di deviare dal materiale originale.