Ecco il prossimo titolo perfetto per chi ama i giochi rilassanti

Il filone dei "cozy game" – quei videogiochi che sono pensati come passatempi rilassanti – sta diventando sempre più ricco e popoloso.

Di recente, abbiamo assistito ad esempio al successo di Coffee Talk, che ha permesso di dare vita anche a un seguito.

Advertisement

E se la sua atmosfera da gestione di un café tutto vostro vi è piaciuta, sappiate che presto potete vivere qualcosa di simile, declinato però con protagonisti animali del bosco, tra volpi e tassi.

Il gioco in questione è l'interessante Tailside, che l'autore descrive così:

«Un affascinante gioco di ruolo open-ended dove scoprirai le gioie del gestire un tuo café rilassante, in un mondo pixelloso. Dal mettere insieme la tazza di caffè perfetta al forgiare delle amicizie con gli abitanti locali, vivi un mix perfetto tra rilassamento e avventura».

Tra le feature del gioco, oltre a quelle in cui serviremo al banco, ci sarà anche la possibilità di personalizzare il proprio locale (il che mi fa venire in mente Dave the Diver, dove era molto divertente personalizzare il sushi bar) e quella di chiacchierare con i nostri avventori, per stringere legami e quindi vivere una sorta di storia.

Potremo anche esplorare delle aree esterne al nostro café, come un bell'accampamento con un falò con cui rilassarsi e un giardino.

Proprio nei giorni scorsi, l'autore del gioco si era detto molto rattristato dal modo in cui Tailside era stato respinto da un publisher, ma la risposta del pubblico al suo progetto indipendente è stata molto positiva: parliamo di oltre duemila aggiunte alla Wishlist di Steam nelle prime due settimane di disponibilità.

Per i cozy game, insomma, c'è sempre spazio nel cuore degli appassionati.