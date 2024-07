EA "ucciderà" tre Battlefield a fine luglio

Electronic Arts ha annunciato la cancellazione dei titoli per PS3 e Xbox 360 Battlefield 3, Battlefield 4 e Battlefield Hardline dal 31 luglio 2024.

Dopo Battlefield 2042 (potete recuperarlo su Amazon) la serie sembra infatti essere passata parecchio in secondo piano.

Vero anche che Andrew Wilson ha rivelato che il nuovo capitolo di Battlefield è ora in fase di lavorazione da parte del più grande team nella storia del franchise.

Ora, come riportato anche da PSU, è emerso che tutti e tre i vecchi giochi saranno eliminati dai negozi digitali, il che significa che non sarà più possibile acquistarli né tantomeno i relativi DLC.

Inoltre, i servizi online per i titoli Battlefield sopra elencati saranno chiusi il 7 novembre, anche se sarà ancora possibile giocare alle campagne per giocatore singolo.

Nonostante questa infausta notizia, Battlefield 3 rimarrà giocabile su PC e Battlefield 4/Battlefield Hardline sarà ancora accessibile agli utenti su PS5, PC e Xbox One.

Non è sorprendente vedere EA che abbandona un certo numero di vecchi titoli del franchise, dato che negli ultimi anni molti altri publisher hanno "eliminato" i giochi dell'era PS3/360, così come hanno chiuso i server online per i titoli legacy.

Ci si aspetta che ciò avvenga anche nel prossimo futuro, anche con altre serie di successo.

Ad ogni modo, è anche vero che queste operazioni sono "giustificate" dall'età dei videogiochi in questione o da una scarsa quantità di utenti attivi, portando alla difficile decisione di staccare la spina ai server per risparmiare su funzionalità e titoli poco utilizzati.

Del resto, anche nel 2023 EA aveva fatto tabula rasa, spegnendo i server di ben 13 giochi della compagnia americana.

Questo riporta comunque in auge il problema della preservazione dei videogiochi storici, un argomento di cui vi abbiamo parlato sempre e solo su queste pagine diversi mesi fa.