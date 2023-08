EA sta per "uccidere" 12 giochi nel 2023: c'è un Dead Space

Brutte notizie per i fan dei videogiochi nostalgici: EA ha annunciato nuovamente l'intenzione di spegnere i server per alcuni dei suoi titoli storici, che entro la fine dell'anno perderanno totalmente tutte le funzionalità online.

Tra questi vi è anche uno dei titoli più amati del publisher: parliamo naturalmente di Dead Space 2, sequel dello sparatutto horror tornato in auge proprio quest'anno con un remake particolarmente ben fatto (lo trovate su Amazon, se interessati).

Queste operazioni sono giustificate dall'età dei videogiochi in questione o da una scarsa quantità di utenti attivi, portando alla difficile decisione di staccare la spina ai server per risparmiare su funzionalità e titoli poco utilizzati, ma che in alcuni casi impedirà perfino di giocare online — come accaduto ai Medal of Honor a inizio anno.

Ovviamente occorre ricordare che ciò non renderà necessariamente i titoli ingiocabili, ma impedirà di accedere ad alcune funzionalità: di seguito vi proporremo la lista completa con i 12 giochi che saranno "uccisi" entro la fine dell'anno, così potrete prepararvi di conseguenza (via GameSpot).

Crysis 3 (PS3, 360, XONE, Steam, EA App) — 7 settembre 2023

(PS3, 360, XONE, Steam, EA App) — 7 settembre 2023 Tiger Woods PGA Tour 14 (PS3, 360) — 10 ottobre 2023

(PS3, 360) — 10 ottobre 2023 Restaurant DASH: Gordon Ramsay (Apple, Google, Amazon) — 30 ottobre 2023

(Apple, Google, Amazon) — 30 ottobre 2023 FIFA 18 (PC, XONE, PS4) — 6 novembre 2023

(PC, XONE, PS4) — 6 novembre 2023 FIFA 19 (PC, XONE, PS4) — 6 novembre 2023

(PC, XONE, PS4) — 6 novembre 2023 FIFA 20 (Switch, PC, XONE, PS4) — 6 novembre 2023

(Switch, PC, XONE, PS4) — 6 novembre 2023 FIFA 21 (Switch, PC, XONE, XSX, PS4, PS5) — 6 novembre 2023

(Switch, PC, XONE, XSX, PS4, PS5) — 6 novembre 2023 Battlefield 1943 (PS3, 360) — 8 dicembre 2023

(PS3, 360) — 8 dicembre 2023 Battlefield Bad Company (PS3, 360) — 8 dicembre 2023

Company (PS3, 360) — 8 dicembre 2023 Battlefield Bad Company 2 (PS3, 360) — 8 dicembre 2023

(PS3, 360) — 8 dicembre 2023 Dead Space 2 (PC, PS3, 360) — 8 dicembre 2023

(PC, PS3, 360) — 8 dicembre 2023 Dante's Inferno (PS3, PSP, 360) — 8 dicembre 2023

Come potete osservare voi stessi dalla lista, anche le serie Battlefield e FIFA sono state duramente colpite da questa operazione, senza però ignorare produzioni interessanti come Crysis 3 e Dante's Inferno.

Restano dunque ormai pochi mesi per poter sfruttare pienamente tutti questi titoli, ma vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero novità in merito.

Non resta che augurarsi che Dead Space 2 possa tornare a "vivere" in un remake apposito, anche se i fan hanno già una richiesta importante per l'eventuale progetto.

Per quanto riguarda invece il futuro di Battlefield, Electronic Arts ha già confermato che il prossimo capitolo sarà «una reimmaginazione» della serie, ma anche che ci vorrà molto tempo.