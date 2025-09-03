I fan Nintendo potrebbero vivere una vera e proprio rivoluzione con EA Sports FC 26, che promette di colmare definitivamente il divario tecnologico tra le diverse piattaforme di gioco: per la prima volta nella storia della serie, i possessori di una console Nintendo potrebbero finalmente godere della stessa esperienza offerta dalle controparti più potenti come PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Questa svolta epocale arriva grazie alle capacità tecniche di Switch 2, che secondo gli sviluppatori raggiungerà prestazioni paragonabili alle console di punta del mercato.

Andreas Wilsdorf, sviluppatore di EA Sports FC 26, non ha nascosto il proprio entusiasmo per le potenzialità della nuova console Nintendo: durante un'intervista con Game Rant (via GoNintendo), ha rivelato dettagli sorprendenti sulle prestazioni di Switch 2, sottolineando come la piattaforma abbia impressionato positivamente tutto il team di sviluppo.

«In generale, Switch 2 è stata davvero entusiasmante. Essendo sulla piattaforma con FC di quest'anno, le prestazioni sono ciò che ci entusiasma davvero. È quasi uguale a ciò che vediamo su PS5 e Xbox. Ripeto, è una console [portatile], ma la prima volta che ci ho giocato, sono rimasto davvero colpito.

Poi, l'abbiamo anche vista funzionare sulla simulazione e sui tempi necessari per simulare la stagione e così via, che erano molto, molto vicini a ciò che abbiamo visto nei devkit di PlayStation e Xbox. È davvero impressionante».