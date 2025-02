EA Sports FC 25, l'update 9 è in arrivo: ecco cosa cambia

EA Sports FC 25 renderà disponibile in queste ore il Title Update #9, nuovo aggiornamento per il simulatore calcistico che, a differenza di quanto accaduto con le precedenti patch, non intende fare modifiche di bilanciamento.

Il recente Gameplay Refresh ha infatti implementato cambiamenti radicali alla formula di gioco, fornendo un'esperienza soddisfacente per la maggior parte dei fan e proponendo, a giudicare dalle reazioni online, il gameplay che i fan si aspettavano.

Per questo motivo, il nuovo aggiornamento di EA Sports FC 25 (lo trovate scontato su Amazon) ha chiarito fin da subito che non ci sarà alcun nuovo bilanciamento, ma solo modifiche votate a risolvere bug e problemi di gioco.

Vediamo dunque insieme che cosa è cambiato con il nono aggiornamento di gioco, come riportato dal changelog che abbiamo tradotto per voi in italiano:

Ultimate Team È stata apportata la seguente modifica: Aggiunta la possibilità di cercare per range OVR in Club, SBC, Rush ed Evoluzioni. Gameplay È stata apportata la seguente modifica: Aggiornati gli slider preset della modalità Simulazione per abbinarli meglio alle modifiche di messa a punto del precedente Title Update. È stato risolto il seguente problema: Sono stati risolti casi di un problema di stabilità che a volte poteva verificarsi durante le rimesse laterali. Club È stato risolto il seguente problema: Alcune ricompense Rush non venivano visualizzate correttamente, si trattava solo di un problema visivo. Modalità Carriera È stata apportata la seguente modifica: Aggiunta la possibilità di impostare la severità della dirigenza nei Live Starting Points È stato risolto il seguente problema: È stato risolto un problema di stabilità che poteva verificarsi durante la simulazione di una partita. Generale, audio e video Sono stati risolti i seguenti problemi: Sono stati risolti casi di testo segnaposto e badge.

Gli sviluppatori hanno chiarito di voler mantenere un'esperienza di gameplay consistente da ora in avanti, dimostrando di aver ascoltato i feedback degli utenti: non aspettatevi dunque più rivoluzioni, in attesa di capire cosa accadrà con il prossimo capitolo.

Sarebbe interessante capire se ha influito in questa decisione anche i recenti risultati finanziari riportati da Electronic Arts, con il publisher che ha ammesso risultati poco soddisfacenti da EA Sports FC 25, ma che segnalava proprio nel precedente Update un potenziale punto di svolta.

Vedremo se effettivamente sarà questa la strada da seguire per il gameplay del simulatore calcistico: vi terremo come sempre aggiornati non appena avremo eventuali novità.

Restando in tema di aggiornamenti, segnaliamo che proprio a inizio mese sono state svelate anche le Future Stars di EA Sports FC 25.