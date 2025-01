EA Sports FC 25 rivoluziona il gameplay: le novità del Gameplay Refresh Update

EA Sports FC 25 si prepara ad un grandissimo aggiornamento, perché domani verrà lanciato il Gameplay Refresh Update, che rappresenta la più ampia revisione del gameplay di metà stagione mai introdotta nella serie.



L’aggiornamento include oltre cinquanta modifiche ai sistemi principali del gioco, con interventi che rispondono direttamente ai feedback provenienti dalla community di EA Sports FC 25 (lo trovate su Amazon).

Tra i cambiamenti principali, ci sono aggiornamenti significativi ai sistemi di gioco fondamentali come passaggi, tiri, portieri e difesa, volti a rendere il gameplay offensivo più fluido e a ridurre problemi come intercettazioni eccessive o tacklebacks. Questo dopo che anche l'update 7 aveva già contribuito a cambiare le carte in tavola.

Un esempio di questi interventi riguarda i difensori, che non riusciranno più a recuperare facilmente su attaccanti con statistiche di velocità molto superiori. Questo cambiamento migliora l’esperienza offensiva, eliminando un problema spesso segnalato dai giocatori. Anche il comportamento dell’IA in fase d’attacco è stato migliorato, con movimenti più intelligenti e un supporto più rapido per i passaggi, offrendo maggiori opzioni offensive.

Sul fronte difensivo, sono state apportate modifiche per incoraggiare i giocatori a controllare direttamente le azioni difensive, riducendo l’efficacia delle intercettazioni automatiche dell’IA. Inoltre, i portieri saranno più efficaci sui tiri ravvicinati, in particolare nei pressi del primo palo, grazie a miglioramenti nella loro posizione e reattività.

Per i passaggi, sono stati introdotti miglioramenti nella velocità e nella precisione, insieme a modifiche per bilanciare l’efficacia di specifici tipi di passaggi come quelli filtranti semi-assistiti. Anche i tiri all’interno dell’area beneficeranno di una maggiore precisione e velocità, rendendo più soddisfacente finalizzare le azioni.

L’aggiornamento include anche modifiche specifiche per la modalità Football Ultimate Team, come la possibilità di semplificare la ricerca degli oggetti giocatore per i requisiti di Rush Club.

Per chi volesse approfondire i dettagli delle modifiche, EA Sports ha pubblicato le pitch notes, che spiegano nel dettaglio i cambiamenti più rilevanti. Inoltre, il giorno successivo all’aggiornamento, il 17 gennaio, i Gameplay Producer Kantcho Doskov e Rory Hilson saranno in diretta sul canale Twitch di EA Sports FC alle 18:00 (ora italiana) per spiegare nel dettaglio la revisione del gameplay e rispondere alle domande della community.